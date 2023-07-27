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AŞURE GÜNÜ 2023: Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının 10 günü ayın kaçında? Bereket, birlik ve beraberliğin simgesi!

27.07.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü merak konusu oldu. Muharrem ayının 10. gününe idrak edilecek bu anlamlı güne dair detaylar merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına erişmek isteyenler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak ve ibadet edecek. Peki, Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının 10 günü ayın kaçında? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ 2023: Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının 10 günü ayın kaçında? Bereket, birlik ve beraberliğin simgesi!

Aşure gününün ne zaman idrak edileceği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Bu anlamlı günde en az 10 Müslüman'a birer selam veya bir Müslüman'a 10 selam verilmeli, zor duruma olan kişilere yardım edilmeli, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalı ve her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. İbadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyenler "2023 Aşure günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Muharrem ayının 10 günü yaklaşıyor. İşte 2023 Aşure günü tarihi...

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri:

  • Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

  • Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

  • Sadaka verilmeli,

  • Gusletmeli,

  • İlim öğrenmeli.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, KAÇ GÜN?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi sebebiyle bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu ya da onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret edilmektedir. (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Ayrıca şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini de ifade etmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

Diğer yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 ya da 15 gün oruç tutmaktadır. Fakat önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına sadece 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 veya 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.

Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlamaktadır ve gün batımında tamamlanmaktadır.

dua

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Aşure Günü orucu için "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" diye niyet edilebilir.

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