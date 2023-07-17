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Aşure günü 2023 ne zaman, ayın kaçında? Aşure Muharrem ayının hangi, kaçıncı günü yapılır?

17.07.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü tarihi 2023 yılında da merak ediliyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği muharrem ayı dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındırıyor. Bu ayda aşure gününün yanı sıra muharrem ayı orucu da oldukça büyük önem arz ediyor. Muharrem ayında Aşure yapmak ve dağıtmak isteyenler tarih bilgisi sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Aşure günü 2023 ne zaman, ayın kaçında? Aşure Muharrem ayının hangi, kaçıncı günü yapılır?

Aşure günü 2023 ne zaman, ayın kaçında? Aşure Muharrem ayının hangi, kaçıncı günü yapılır?

2023 Aşure Günü ile muaharrem ayı Kurban Bayramı'nın bitiminin ardından sorgulanmaya başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. Günü Aşura günü olarak anılır. O gün birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtır. Bu ayda yapılan ibadetler çok değerli kılınır. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği bu ayda ibadetler gerçekleşir, dualar edilir. İşte Aşure Günü ve Muharrem ayı 2023 yılı tarih bilgisi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Bu yıl muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

kuran

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

aşure

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur. Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

CAMİ

MUHARREM AYI ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Muharrem, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin kendisinde gerçekleştiği Zilhicce’den sonra gelen kutlu bir aydır. Allah Tealâ tarafından hürmete layık aylardan biri olarak belirtilen Muharrem ayını Peygamberimiz de (s.a.s.), “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiş ve Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202)

Muharrem, hicri yılın da ilk ayıdır. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir.

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Muharrem ayının onuncu günü de tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden Âşûrâ günüdür. Bu elim günde, Sevgili Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın gözünün nuru olan Hz. Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ’da şehit edilmiştir. Kerbelâ, Allah ve Resûlü’ne iman edip, Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmuşlardır.

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