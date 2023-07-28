AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ: Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayının 10. günü yapılması gereken ibadeteler

Aşure Günü ibadetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler arama motorlarında sorgulanıyor. Muharrem ayının 10. günü nihayet geldi. Bugün birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak ve ibadet edecek.

"Aşure Günü hangi ibadetler yapılır?" sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Aşure Günü ibadetleri...

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri:

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Sadaka verilmeli,

Gusletmeli,

İlim öğrenmeli.

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR VE OKUNACAK DUALAR!

Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olmaktadır. Aynı zamanda Kur'an okumalı ve anlamalı, dini eserlerden istifade etmeli, zikir ve salavatla meşgul olunmalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam ya da bir Müslüman'a 10 selam verilmelidir. Yardıma muhtaçlara yardım edilmelidir. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır.

AŞURE GÜNÜ'NDE OKUNACAK DUALAR

Namazın ardından 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denmelidir.

Kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilmektedir. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. Bu namazdan sonra ise 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denmelidir.

AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayının faziletleri ile ilgili hadis-i şerifleri aşure gününün de önemini ortaya koymaktadır.

Allah Resulü “Her kim aşure gününü ihya ederse aşure gününü diriltir, gününde ve gecesinde ibadetle meşgul olursa Allah-u Teala dilediği gibi onu yaşatır ve diriltir” diye buyurmuştur.

Hz. Muhammed'in Ramazan dışında nafile orucu olarak hiç terk etmediği beş oruçtan bir tanesi de aşure günü orucudur.Tüm bunları değerlendirdiğimizde aşure gününün ne kadar önemli bir gün olduğunu görüş oluruz.

