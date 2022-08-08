Her yıl Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen aşure gününün gelmesiyle birlikte birçok vatandaş yapılacak olan ibadetleri araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda aşure gününde binlerce kişi kazan kazan aşure yapıp komşularına dağıtacak. Aşure gününde oruç tutulup tutulmayacağı ise ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, aşure günü ne zaman? 2022 aşure gününde oruç tutulur mu?

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

