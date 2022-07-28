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Aşure günü ne zaman 2022? Muharrem ayında Aşure günü ne zamana denk geliyor, yapılması gereken ibadetler neler?

28.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek. Muharrem ayı içerisinde gerçekleşecek olan bu özel güne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette "Aşure günü ne zaman 2022?", "Muharrem ayında Aşure günü ne zamana denk geliyor, yapılması gereken ibadetler neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Aşure günü ne zaman 2022? Muharrem ayında Aşure günü ne zamana denk geliyor, yapılması gereken ibadetler neler?

Aşure günü için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Çok sayıda vatandaş Muharrem ayında idrak edilecek olan bu özel güne ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki Aşure günü ne zaman 2022? Muharrem ayında Aşure günü ne zamana denk geliyor, yapılması gereken ibadetler neler? Ayrıntılar haberimizde...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

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