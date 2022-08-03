Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü, Muharrem ayı ne zaman?

2022 Aşure günü ve Muharrem ayı, Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek ayın ibadetlerini gerçekleştirecek. Muharrem ayının içerisinde gerçekleşen aşure gününün ne zaman olacağı internet üzerinden sorgulanıyor. Peki 2022 Aşure ayı, günü ne zaman? Aşure günü ne zaman biter? İşte detaylar...

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, tüm İslam camiası tarafından oldukça mübarek ve özel günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte Muharrem ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı belli oldu.

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure gününün ne zaman, hangi gün olduğu da merak edildi. Muharrem ayının 10'uncu günü olarak kabul edilen aşue günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü idrak edilecek.

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyrulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.



