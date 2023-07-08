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Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Aşure Günü ayın kaçında, hangi gün başlayacak ve bitecek?

07.07.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü Muharrem ayı içerisinde gerçekleşiyor. Bu sene temmuz ayının gelmesinin ardından Aşure Günü ve muharrem ayı için geri sayım başladı. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği muharrem ayı dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındırıyor. Bu ayda aşure gününün yanı sıra muharrem ayı orucu da oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, aşure ne zaman pişirilir ve dağıtılır?

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Aşure Günü ayın kaçında, hangi gün başlayacak ve bitecek?

Aşure Günü 2023 yılında da merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın bitmesiyle beraber aşure gününe ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. Günü Aşura günü olarak anılır. O gün birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtır. Bu ayda yapılan ibadetler çok değerli kılınır. Peki, Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2023 Aşure günü ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Bu yıl muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

CAMİ

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

DUA

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur. Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

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