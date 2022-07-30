HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşure günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

Aşure günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

30.07.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte yüz binlerce Müslüman vatandaş aşure günü hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Muharrem ayı yine ibadetlerle geçecek. Muharrem ayına girilmesiyle birlikte aşure gününün ne zaman olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

Aşure günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

2022 Muharrem ayı, Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak olan Muharrem ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek ayın ibadetlerini gerçekleştirecek. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününde idrak edilecek olan aşure gününün de tarihi merak ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, tüm İslam camiası tarafından oldukça mübarek ve özel günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte Muharrem ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı belli oldu.

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure gününün ne zaman, hangi gün olduğu da merak edildi. Muharrem ayının 10'uncu günü olarak kabul edilen aşue günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü idrak edilecek.

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyrulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...
Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"
Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!
Anahtar Kelimeler:
aşure günü aşure günü ne zaman hicri yılbaşı ne zaman muharrem ayı aşure günü ne zaman muharrem ayı ne zaman bitiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

İSO toplantısında gergin anlar!

İSO toplantısında gergin anlar!

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır!

Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır!

İlginizi Çekebilir

Kaşıntıdan duramıyorsanız dikkat! Cinsel hayatınızda sıkıntı olabilir

Kaşıntıdan duramıyorsanız dikkat! Cinsel hayatınızda sıkıntı olabilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.