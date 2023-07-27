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AŞURE GÜNÜ ORUCU 2023: Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

27.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü orucu ile ilgili detaylar ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler merak konusu oldu. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak ve ibadet edecek. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur? Aşure günü orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

AŞURE GÜNÜ ORUCU 2023: Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Aşure Günü orucu merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler internette inceleniyor. Muharrem ayının onuncu gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler "Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aşure Günü orucu ile ilgili merak edilenler...

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AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, KAÇ GÜN?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi sebebiyle bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu ya da onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret edilmektedir. (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Ayrıca şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini de ifade etmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

Diğer yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 ya da 15 gün oruç tutmaktadır. Fakat önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına sadece 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 veya 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.

Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlamaktadır ve gün batımında tamamlanmaktadır.

dua

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Aşure Günü orucu için "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" diye niyet edilebilir.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri:

  • Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

  • Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

  • Sadaka verilmeli,

  • Gusletmeli,

  • İlim öğrenmeli.
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