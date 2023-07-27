AŞURE GÜNÜ ORUCU 2023: Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Aşure Günü orucu merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler internette inceleniyor. Muharrem ayının onuncu gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler "Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aşure Günü orucu ile ilgili merak edilenler...

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, KAÇ GÜN?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi sebebiyle bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu ya da onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret edilmektedir. (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Ayrıca şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini de ifade etmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

Diğer yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 ya da 15 gün oruç tutmaktadır. Fakat önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına sadece 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 veya 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.

Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlamaktadır ve gün batımında tamamlanmaktadır.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Aşure Günü orucu için "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" diye niyet edilebilir.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri: