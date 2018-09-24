Tunceli'nin Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu ifade eden Sonel, "Buraya dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Onlara şunu söylüyorum Tunceli o dışarıdaki, o kafanızdaki bildiğiniz Tunceli değil. Tunceli huzur şehri. Tunceli misafirperver insanların yaşadığı bir yer. Tunceli'deki insanlarımızın gönülleri geniş. Tunceli'ye geldiğinizde, şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman Tunceli'nin bu güzelliklerini çoğu yerde bulamazsınız." dedi.

Etkinlikte konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kainatın son peygamberi Hazreti Muhammed'i tanımanın, anlamanın ve gelecek kuşaklara anlatmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Tunceli Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Kazım Oraltay, İl Müftüsü Aşır Durgun, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de muharrem ayı nedeniyle Belediye, Müftülük ve Cemevi tarafından "Aşure, Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anma" etkinliği düzenlendi.

Ülkede birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Sonel, şunları söyledi:

"Kerbela'da yaşanan o zihniyet maalesef gelecekte de olacak ve şu an da olmakta. O yüzden fitneye, fesada, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere, yurt içinde ve yurt dışında bulunan, birliğimize beraberliğimize, bu kaynaşmamıza, sosyal dayanışmamıza, göz dikenlere yüce Rabbim fırsat vermesin. Kerbela'yı anlayacağız, okuyacağız, çocuklarımıza öğreteceğiz. Burada Alevi kardeşlerimiz de Sünni kardeşlerimiz de, Laz'ı ile Kürt'ü ile doğulusuyla, batılısıyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bu ülkenin kıymetini bileceğiz. Bu ülke kolay kazanılmadı ve bu topraklar kolay vatan yapılmadı."

Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt da, muharrem ayının kutsal bir ay olduğunu ve Kerbela'da yaşanan olayla beraber hüzünlü bir aya dönüştüğünü belirtti.

"Kerbela, içerisinde ciddi mesajlar barındıran İslam aleminde ve insanlık aleminde yaşanmış çok acı bir olaydır." diyen Yurt, şunları kaydetti: