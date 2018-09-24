HABER

"Aşure, Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Kerbela'yı anlayacağız, okuyacağız, çocuklarımıza öğreteceğiz" - Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt: - "(Kerbela) Acı bir olaydır, doğru anlaşılması gereken bir olaydır. Kin, kibir, kavga sebebi olan bir olay değildir. Ders çıkarılması gereken bir olaydır"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de muharrem ayı nedeniyle Belediye, Müftülük ve Cemevi tarafından "Aşure, Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anma" etkinliği düzenlendi.

Tunceli Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Kazım Oraltay, İl Müftüsü Aşır Durgun, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kur-an-ı Kerim tilaveti ve bir Alevi dedesinin duasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kainatın son peygamberi Hazreti Muhammed'i tanımanın, anlamanın ve gelecek kuşaklara anlatmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu ifade eden Sonel, "Buraya dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Onlara şunu söylüyorum Tunceli o dışarıdaki, o kafanızdaki bildiğiniz Tunceli değil. Tunceli huzur şehri. Tunceli misafirperver insanların yaşadığı bir yer. Tunceli'deki insanlarımızın gönülleri geniş. Tunceli'ye geldiğinizde, şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman Tunceli'nin bu güzelliklerini çoğu yerde bulamazsınız." dedi.

Ülkede birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Sonel, şunları söyledi:

"Kerbela'da yaşanan o zihniyet maalesef gelecekte de olacak ve şu an da olmakta. O yüzden fitneye, fesada, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere, yurt içinde ve yurt dışında bulunan, birliğimize beraberliğimize, bu kaynaşmamıza, sosyal dayanışmamıza, göz dikenlere yüce Rabbim fırsat vermesin. Kerbela'yı anlayacağız, okuyacağız, çocuklarımıza öğreteceğiz. Burada Alevi kardeşlerimiz de Sünni kardeşlerimiz de, Laz'ı ile Kürt'ü ile doğulusuyla, batılısıyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bu ülkenin kıymetini bileceğiz. Bu ülke kolay kazanılmadı ve bu topraklar kolay vatan yapılmadı."

Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt da, muharrem ayının kutsal bir ay olduğunu ve Kerbela'da yaşanan olayla beraber hüzünlü bir aya dönüştüğünü belirtti.

"Kerbela, içerisinde ciddi mesajlar barındıran İslam aleminde ve insanlık aleminde yaşanmış çok acı bir olaydır." diyen Yurt, şunları kaydetti:

"Kerbela acı bir olaydır, doğru anlaşılması gereken bir olaydır. Kin, kibir, kavga sebebi olan bir olay değildir. Ders çıkarılması gereken bir olaydır. Fitnecilerin kullanacağı bir olay olmamalıdır. Aksine bizleri birbirimize kenetleyip, birleşmemiz gereken, aynı hatalara bir daha düşmemiz gereken bir olaydır. Ders çıkarılması gereken bir olaydır. Fırsatçılar maalesef var. İslam alemini birbirine düşüren, Anadolu'da özellikle Türkiye'de oynanan oyunlarda çok dikkatli davranmalı, çok iyi anlamalı ve Kerbela olayının bir daha yaşanmaması için birbirimize sımsıkı kenetlenmeliyiz. Beynimizdeki yanlış algıları atmalıyız. Önyargıları yıkmalıyız. Unutmayalım ki Hazreti Hüseyin sadece Alevilerin, sadece Sünnilerin değildir. Hazreti Hüseyin, İslam aleminindir."

Konuşmaların ardından Tunceli Müftüsü Aşır Durgun, Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Coşkun Kökel ve Erzincan'dan misafir olarak gelen Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, aşure, Kerbela olayı ve Hazreti Hüseyin'e ilişkin konuşmalar yaptı.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Kadıköy'de derbi öncesi kan aktıKadıköy'de derbi öncesi kan aktı
Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure Kerbela Muharrem Ayı Tunceli Tunceli Cemevi Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.