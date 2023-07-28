AŞURE NİYETİ: Aşure yaparken nasıl niyet edilir? 10 defa okunacak dua

Aşure niyeti merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler arama motorlarında inceleniyor. Birçok kişi ", Aşure yaparken nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, aşure niyeti nasıl getirilir?İşte detaylar...

AŞURE NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Aşure niyeti için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bilgi yer almamaktadır. Fakat din alimleri, aşure yaparken 10 kez şu duanın okunmasını tönermiştir:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

Aşure yaparken okunacak duanın anlamı:

"Allah Teala'yı; Mizân'ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A'lâ'nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim."

AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayının faziletleri ile ilgili hadis-i şerifleri aşure gününün de önemini ortaya koymaktadır.

Allah Resulü “Her kim aşure gününü ihya ederse aşure gününü diriltir, gününde ve gecesinde ibadetle meşgul olursa Allah-u Teala dilediği gibi onu yaşatır ve diriltir” diye buyurmuştur.

Hz. Muhammed'in Ramazan dışında nafile orucu olarak hiç terk etmediği beş oruçtan bir tanesi de aşure günü orucudur.Tüm bunları değerlendirdiğimizde aşure gününün ne kadar önemli bir gün olduğunu görüş oluruz.

