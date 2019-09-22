Aşure ustaları işin püf noktalarını anlattı

Denizli’de mübarek muharrem ayının son günlerinde aşureler yapılmaya devam ederken, ustalar güzel aşure yapmanın püf noktalarını anlattı.

27 yıldır şeflik yapan 42 yaşındaki mutfak ustası Emre Özbek, aşurenin yapımından sunumuna kadar olan süreci anlattı. Güzel aşure yapımında malzemelerin çok olmasının ve pişirilme süresinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özbek, “Aşurenin yapımı, fasulyesini, nohudunu ve buğdayını bir gece önceden ıslatıyoruz. Sabah erken saatlerde onları haşlamaya başlıyoruz. 1-1,5 saatte haşlanmaları sürüyor. Haşlama işleminden sonra hepsini bir araya alıp şekerini ilave ediyoruz. Daha sonra şekerle de 45 dakika kaynattıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Malzemelerimiz görüldüğü gibi incir, ceviz, kayısı, badem, susam ve nar parçacıklarını katarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Aşurenin sunuma hazır hale gelmesi için normal bir aşure 2,5 saatte hazır olur” dedi.

“Aşurenin püf noktası sevgimizi katmamız”

Özbek, herkesin kendine özgü ustalıkları olduğunu hatırlatarak, “Herkesin bir aşure yapım şekli vardır. Bizdeki tek püf nokta sevgimizi katmamız. Biz sevgimizi katarak yapıyoruz ve bu şekilde de gayet lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Malzemelerin güzel haşlanması çok önemli, özenle yapılmalı. Aşure geleneksel bir tatlı, o yüzden özenle yapılması gereken tatlılardan” ifadelerini kullandı.