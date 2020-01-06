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  4. ASUS, 360 Hz Tazeleme Hızıyla Gelen ROG Swift 360Hz’i Duyurdu!

ASUS, 360 Hz Tazeleme Hızıyla Gelen ROG Swift 360Hz’i Duyurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

ASUS ROG, 360 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC oyun monitörü ROG Swift 360Hz’i ve 32 inçlik G-SYNC ULTIMATE destekli ve 4K HDR görseller sunmak için mini LED teknolojisini destekleyen ROG Swift PG32UQX'i duyurdu.

ASUS, 360 Hz Tazeleme Hızıyla Gelen ROG Swift 360Hz’i Duyurdu!

ROG Swift 360Hz

240 Hz oyun monitörleriyle karşılaştırıldığında, ROG Swift 360Hz, saniyede yüzde 50 daha fazla kare sunuyor. ROG Swift 360Hz, 24,5” ekran boyutu ve Full HD çözünürlük ile geliyor.

ROG Swift PG32UQX

ROG Swift PG32UQX, gelişmiş bir 4K yüksek dinamik aralıklı (HDR) oyun monitörü. PG32UQX, G-SYNC ULTIMATE işlemciye sahip 16:9 ekrana ve 1152 Mini LED bölmeli tam dizi bölgesel karartma arka ışığa sahip. Oyun içerisindeki ampuller veya güneş ışığı gibi küçük vurgular, HDR ile 1400 nit'lik parlaklığa ulaşabiliyor. Mini LED arka ışık, daha karanlık sahneler söz konusu olduğunda kapanabiliyor.

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PG32UQX, DisplayHDR 1400 uyumu sunarak oyunların dışında da verimli bir monitör oluyor. PG32UQX, 32” genişliğindeki ekranla geliyor.

ROG Swift PG32UQX, Aura Sync özellikli RGB LED ROG logosuyla diğer Aura Sync özellikli bileşenlerle uyumlu çalışabiliyor.

ROG Swift 360Hz G-SYNC ve ROG Swift PG32UQX monitörlerin, bu yılın ilerleyen aylarında satışa sunulması bekleniyor.

Teknik Özellikler

ROG Swift 360Hz G-SYNC monitör

  • 24.5-inch display
  • 360Hz refresh rate
  • Full HD resolution
  • NVIDIA® G-SYNC certified

ROG Swift PG32UQX monitör

  • 32-inch Wide Screen (16:9) Display
  • Mini-LED Panel Backlight with 1400 nits peak brightness
  • 4K 144Hz Refresh rate (10 bit)
  • 1152 zones of dynamically local dimming
  • NVIDIA® G-SYNC ULTIMATE certified
  • DisplayHDR 1400 Compliant

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Asus ASUS ROG Swift 360Hz ASUS ROG Swift PG32UQX CES 2020 Monitör pc

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