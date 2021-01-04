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Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

04.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Asus Adolbook13 2021 en çok beklenen dizüstü bilgisayarlar içerisinde yer alıyordu. Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağı büyük bir merak konusuyken fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Küresel çaptaki Asus marka cihazlar, düzenli olarak yenileniyor. Buna bağlı olarak, dünyanın ilk metal gradyan renkli dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip Adolbook14 alternatifi yeni bir Asus cihazı daha geldi. Bu cihazın genel özelliklerine bakıldığında, yüksek performans sağladığı görülüyor.

Asus diğer dizüstü bilgisayarlar ile kıyaslandığında genellikle performansa daha fazla ağırlık veriyor. Tasarım açısından bir miktar daha geri planda olsa bile, yine de donanım bakımından oldukça güçlü cihazlara yer veriyor. Hadi gelin lafı daha fazla uzatmadan bu modelin özelliklerine birlikte bakalım.

ASUS ADOLBOOK13 ÖZELLİKLERİ

Cihazın genel özelliklerine bakıldığında, dikkat çeken detaylar yer alıyor.

    1. nesil Intel Core i5 1135G7 işlemci
  • 16 GB LPDDR4X RAM
  • 512 GB M.2 SSD
  • 13,3 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan ekran
  • 1.19 kilogram ağırlık ve 13,9 mm kalınlık
  • USB 3.1, USB 2.0 ve USB Type-C bağlantısı

Bu özelliklere bakıldığında bilgisayarın iyi bir performans sağlayabilmesi muhtemel görünüyor. Ayrıca cihazda 50 Wh batarya mevcut.

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ASUS ADOLBOOK13 FİYATI

Cihazın fiyatının 765 dolar olması planlanıyor. Yani böyle bir durumda mevcut kur ile hesaplandığında 5640 TL'lik fiyat karşımıza çıkıyor. Elbette vergilerle birlikte bunun daha da yüksek olacağını söylemek gerekiyor.

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