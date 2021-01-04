Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Küresel çaptaki Asus marka cihazlar, düzenli olarak yenileniyor. Buna bağlı olarak, dünyanın ilk metal gradyan renkli dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip Adolbook14 alternatifi yeni bir Asus cihazı daha geldi. Bu cihazın genel özelliklerine bakıldığında, yüksek performans sağladığı görülüyor.

Asus diğer dizüstü bilgisayarlar ile kıyaslandığında genellikle performansa daha fazla ağırlık veriyor. Tasarım açısından bir miktar daha geri planda olsa bile, yine de donanım bakımından oldukça güçlü cihazlara yer veriyor. Hadi gelin lafı daha fazla uzatmadan bu modelin özelliklerine birlikte bakalım.

ASUS ADOLBOOK13 ÖZELLİKLERİ

Cihazın genel özelliklerine bakıldığında, dikkat çeken detaylar yer alıyor.

nesil Intel Core i5 1135G7 işlemci

16 GB LPDDR4X RAM

512 GB M.2 SSD

13,3 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan ekran

1.19 kilogram ağırlık ve 13,9 mm kalınlık

USB 3.1, USB 2.0 ve USB Type-C bağlantısı

Bu özelliklere bakıldığında bilgisayarın iyi bir performans sağlayabilmesi muhtemel görünüyor. Ayrıca cihazda 50 Wh batarya mevcut.

ASUS ADOLBOOK13 FİYATI

Cihazın fiyatının 765 dolar olması planlanıyor. Yani böyle bir durumda mevcut kur ile hesaplandığında 5640 TL'lik fiyat karşımıza çıkıyor. Elbette vergilerle birlikte bunun daha da yüksek olacağını söylemek gerekiyor.

