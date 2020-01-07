ASUS, CES 2020’de ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II Modellerini Tanıttı

ROG Strix Go 2.4 ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre oyun oynayabilmesi için tasarlanmış bir model. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor. Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara sığabiliyor.

ROG Strix Go 2.4, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla hızlı işitsel geri bildirim sunuyor. PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz farenin ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları bulunuyor.

Strix Go 2.4’ün sol tarafından donanım tabanlı tüm özelliklere erişilebiliyor. Ses düzeyi çarkına basarak mikrofonu açıp kapatmak mümkün. Ayrıca mikrofonun durumu sesli bildirimle de öğrenilebiliyor. Anahtarın alt kısımda yer alan üç işlevli düğmeyle medya oynatma ayarları yapılabiliyor. İki konumlu anahtarla da kablosuz veya kablolu bağlantı tercih edilebiliyor. Armoury II yazılımı Strix Go 2.4’e daha fazla işlev katıyor. Sanal çevresel ses modunun da dahil olduğu önceden ayarlanmış profiller kulaklığın frekans tepkisini etkiliyor. 10 bant frekans düzenleyici ile 32 Hz ile 16 kHz arasında ayrıntılı ayar yapmak mümkün. Çevresel efektler, bas artırma özelliği ve mikrofon filtreleri de Armoury II’den ayarlanabiliyor.

Strix Go 2.4’ün üzerindeki çıkarılabilir, çift yönlü boom mikrofon yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çeşitli ortam seslerinden oluşan veritabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.

ROG Pugio II Yeni ROG Pugio II her iki elle kullanılabilen bir kablosuz fare. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, DPI On-The-Scroll özelliğiyle ince ayar yapmak mümkün. ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi özelliklerle geliyor. Pugio II hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla gelen ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor. Ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor. Pugio II ayrıca iki metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Kullanıcılar kablolu bağlantıdan yararlanmak veya farenin pillerini şarj etmek istediğinde bu kabloyu kullanabiliyor. Pugio II, USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az sürede tamamen şarj oluyor. Fare, 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate, Bluetooth LE üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.

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Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını yerleştirip kullanabiliyor. Pugio II’nin yüzey kalibrasyon ayarları, tuş atamaları ve üç dahili profili, Armoury II yazılımıyla düzenlenebiliyor. Farede bulunan üç ayrı aydınlatma bölgesi, isteğe göre düzenlemek için ayrı bir arayüze sahip. Tekerleğin, avuç içi desteğinin ve alt kısmın renklerini bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Aura Sync aracıyla da Pugio II’nin RGB LED’leri, Aura Sync destekli diğer bileşenlerle senkronize edilebiliyor.

Pugio II’nin sağ ve sol yanlarında bir çift manyetik tuş bulunuyor. Bunların açıkta durmasını istemeyenler için ürünle birlikte gelen kapakla üzerleri örtülebiliyor. İttirerek sabitleme imkanı sunan ROG’ye özgü anahtar yuvası tasarımı sayesinde fare tuşlarının verdiği his ayarlanabiliyor. Pugio II, 50 milyon tıklamaya dayanıklı Omron D2FC-F-K anahtarlarıyla geliyor. Bir çift Japon üretimi Omron D2F-01F anahtarı da aksesuar kılıfında veriliyor.

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