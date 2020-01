ASUS, CES 2020’de ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II Modellerini Tanıttı

ROG Strix Go 2.4, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla hızlı işitsel geri bildirim sunuyor. PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz farenin ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları bulunuyor.

ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre oyun oynayabilmesi için tasarlanmış bir model. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor. Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara sığabiliyor.