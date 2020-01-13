ASUS, Dual GeForce RTX 2070 MINI Ekran Kartını Duyurdu!

Intel ile ortak çalışan ASUS, Intel NUC 9 Extreme Kit ve Intel NUC 9 Pro Kit’e uyan kompakt bir ekran kartı geliştirmiş. Kartın ön koruması, soğutma bloğu ve ısı borusu dağılımı, sıcaklığı kontrol altında tutmak için kasanın ağ yapılı yan panelinden faydalanacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca soğutma avantajı için yüksek statik basınç oluşturan iki adet eksen teknolojili fana yer verilmiş. Üst seviye ROG ekran kartları için üretilen eksen teknolojili fanlar, daha uzun kanatlara yer verebilen küçük yuvaya ve havayı soğutma bloğunun içinden verimli bir şekilde geçiren bariyer halkasına sahip. Burada kullanılan soğutma çözümü, GPU sıcaklığını büyük ekran kartlarından bile daha düşük seviyeye getirebiliyor.
Auto-Extreme teknolojisi, tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci. Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden ve üretimde güç tüketimini azaltan bir ürün ortaya çıkıyor.
ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI ekran kartı tüm dünyada 8 Ocak 2020 tarihinde piyasaya çıktı.
ASUS Dual GeForce RTX 2060 MINI ve GTX 1660 SUPER modellerinin ise 2020’nin ilk çeyreği içinde piyasaya çıkması bekleniyor.
· NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 2304
· Hız Aşırtma Modu Artırılmış Saat Hızı : 1680 MHz
· Oyun Modu Artırılmış Saat Hızı : 1650 MHz
· 8 GB GDDR6 bellek
· Bellek Saat Hızı: 14000 MHz
· PCIe Arayüzü: 3.0
· 1x DVI-D
· 1 x Yerleşik HDMI 2.0b
· 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4
· NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 2304
· Hız Aşırtma Modu Artırılmış Saat Hızı : 1650 MHz
· Oyun Modu Artırılmış Saat Hızı : 1620 MHz
· 8 GB GDDR6 bellek
· Bellek Saat Hızı: 14000 MHz
· PCIe Arayüzü: 3.0
· 1x DVI-D
· 1 x Yerleşik HDMI 2.0b
· 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4
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