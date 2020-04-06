Asus GeForce GTX 1650 ekran kartı modile karşımıza çıktı

ROG Strix ekran kartları kullanıcıların performansı istedikleri gibi kontrol etmesini sağlıyor. GPU Tweak yazılımı her noktada ince ayar yapma imkanı veriyor. Sıcaklıkları kontrol altında tutmak için, GPU’da oluşan ısı DircetCU II ısı borularıyla verimli bir şekilde geniş soğutma bloğuna iletiliyor. Bu bölüm de iki adet Eksen Teknolojili fan ile soğutuluyor.

ROG Strix ayrıca, sağlamlığı artıran otomatik üretim süreci Auto-Extreme Teknolojisi ile yerleştirilmiş birinci sınıf bileşenlere sahip. Eski kartınızı yenilemek veya ilk oyun sisteminizi kurmak istiyorsanız, ROG Strix GTX 1650 GDDR6 sizi yeni nesil grafik performansıyla tanıştırıyor.

ASUS TUF Gaming: TUF sağlamlığı



ASUS TUF Gaming GTX 1650 GDDR6, TUF adına yakışan dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı üst düzeye taşıyor. Auto-Extreme üretim sürecinden geçen kartlar, PCB’nin eğilmesini önleyen sağlam bir arka plakayla donatıldı.

Kartlarda ayrıca IP5X standartlarına uygun uzay ve havacılık sınıfı yağ kullanılan fanlar da bulunuyor. Tüm bunlar, TUF bileşenleriyle uyum için zorlu testlerden geçiriliyor. En yeni TUF ekran kartları sistemini daha uzun aralıklarla yenilemeyi tercih edenlere kolay bir tercih sunuyor.