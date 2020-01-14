ASUS, Mini PC PN62’yi Duyurdu!

WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile hızlı veri aktarımı yapabilen cihaz, Power Delivery (PD) destekli USB-C bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri, güç ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Mini PC PN62 ayrıca bir kızılötesi sensöre sahip. Ön kısımda iki mikrofon dizisine yer veren ürün Microsoft Cortana ile uygulamaları sesle kontrol etme imkanı sunuyor.

PERFORMANS

ASUS Mini PC PN62, günlük kullanımda önceki işlemci platformlarına göre %3,4 daha fazla performans sağlayan 10. nesil Intel Core işlemcilerle geliyor. ASUS Mini PC serisinin yeni üyesi, DDR4 2133 MHz belleklere göre 1,25 kat daha hızlı olan DD4R 2666 MHz belleklere de sahip.

TASARIM

Modern tasarımla gelen PN62 ev, ofis ve perakende ortamlarına uyum sağlıyor. 115 x 115 x 49 mm boyutlara ve 0,62 litre hacme sahip ürün hemen her yere sığıyor. Hatta VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor.

Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek mümkün. Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.