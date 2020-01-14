ASUS, Mini PC PN62’yi Duyurdu!

WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile hızlı veri aktarımı yapabilen cihaz, Power Delivery (PD) destekli USB-C bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri, güç ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Mini PC PN62 ayrıca bir kızılötesi sensöre sahip. Ön kısımda iki mikrofon dizisine yer veren ürün Microsoft Cortana ile uygulamaları sesle kontrol etme imkanı sunuyor.
ASUS Mini PC PN62, günlük kullanımda önceki işlemci platformlarına göre %3,4 daha fazla performans sağlayan 10. nesil Intel Core işlemcilerle geliyor. ASUS Mini PC serisinin yeni üyesi, DDR4 2133 MHz belleklere göre 1,25 kat daha hızlı olan DD4R 2666 MHz belleklere de sahip.
Modern tasarımla gelen PN62 ev, ofis ve perakende ortamlarına uyum sağlıyor. 115 x 115 x 49 mm boyutlara ve 0,62 litre hacme sahip ürün hemen her yere sığıyor. Hatta VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor.
Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek mümkün. Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.
ASUS Mini PC PN62 ön kısımda bulunan Battery Charging 1.2 özellikli USB 3.1 Gen 2 Type-C girişi ve eski cihazlara, ek ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek verecek şekilde yapılandırılabilir bir giriş de dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı noktası sunuyor. Yeni makine, WiFi 6 (802.11ac) ile yüksek hızlı kablosuz bağlantı olanağı da sağlıyor.
USB Güç Dağıtımına destek veren PN62, bağladığınız telefon veya aksesuarları şarj edebiliyor, ayrıca desteklenen ekran veya başka bir cihazdan güç alabiliyor. Ayrı bir güç adaptörü ihtiyacı ortadan kalkınca çalışma alanları da kablo karmaşasından kurtuluyor.
Entegre Intel UHD Graphics ile gelen PN62, 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemek için hazır. Çift ekran desteği sayesinde çalışma alanını birden fazla monitörle genişletmek de mümkün.
Enerji
ASUS Mini PC serisi, Energy Star da dahil olmak üzere bilgisayar endüstrisinin çevre sertifikalarını taşıyor. Mini PC PN62 boştayken yalnızca 8,14W güç harcıyor. Ayrıca boştayken 21,5 dB, tam yükteyken de 37,8 dB gürültü seviyesine sahip.
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