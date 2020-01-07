ASUS, Oyuncular, Kurumlar ve Günlük Yaşam İçin Yeni Ürünler Tanıttı

ASUS, CES 2020’de içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyoneller için geliştirdiği Prime TRX40-Pro anakartını tanıttı. AMD’nin 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcilerine yönelik tasarlanan bu anakart, Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı ile birlikte hızlı depolama performansı sunan SSD RAID dizilimleri yapma imkanı sunuyor. Tanıtılan diğer ürünler arasında ProArt Station mini PC’ler, ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitör, ProArt Display PA248QV ve PA278QV monitörler, TUF Gaming VG27AQL1A oyuncu monitörü, ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), RT-AX89X ve RT-AX86U router’lar ve Tinker Edge T ile Tinker Edge R tek kartlı bilgisayarlar ve Mini PC PN61T gibi AIoT cihazları yer alıyor. Anakartlar ASUS Prime TRX40-Pro ATX anakart içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyonel kullanım için AMD’nin 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için geliştirildi. Prime TRX40-Pro; 16 aşamalı güç tasarımına, kapsamlı sıcaklık kontrolü ve soğutmaya, üç adet yeni nesil PCIe 4.0 M.2 yuvası, Intel Gigabit Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 bağlantı seçeneklerine ve akıllı ayarlara sahip.

ASUS, CES 2020’de ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II Modellerini Tanıttı Tüm ASUS ve ROG TRX40 anakartlarla uyum sağlayan Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, kullanıcıların sistemlerine dört adet NVMe SSD eklemesine olanak veriyor. Kart, 16 GT/s’ye kadar PCIe 4.0 bant genişliğine sahip ve Threadripper işlemcilerin CPU PCIe veri yollarını kullanarak donanım tabanlı ön yüklenebilir RAID dizilimlerine destek veriyor. Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, 4K ve 8K video dosyalarıyla çalışan video editörleri gibi içerik üreticileri için ideal. Monitörler 15,6 inç boyutundaki Full HD ZenScreen MB16ACE taşınabilir ekran, 1080p dizüstü bilgisayar sahibi bir kullanıcının çalışma alanını iki katına çıkarıyor. 8 mm inceliği ve 0,7 kg ağırlığıyla MB16ACE çoğu dizüstü bilgisayar çantasına sığıyor. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf bir stant olarak da kullanılabiliyor.

ProArt Display PA248QV ve PA278QV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış durumda. Fabrikada kalibre edilen bu ekranlar ortalama Delta E < 2 seviyesi ve %100 sRGB/ %100 Rec. 709 renk alanıyla yüksek renk doğruluğu sunuyor. ProArt Preset ve altı yönlü renk içeren ProArt Palette gibi ASUS’a özgü özelliklerin yanı sıra siyah düzeyi ve parlaklık ayarı gibi özellikler de mevcut.

27” ProArt Display PA278QV geniş en boy oranıyla 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, 24,1” ProArt Display PA248QV ise 16:10 en boy oranıyla 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranda da ince yan ve üst çerçeveler yer alıyor. Görüntüye odaklanmayı sağlayan bu çerçeveler birden fazla monitörle sistem kurma olanağı veriyor. Monitörlerde yüksek hızlı depolama cihazlarını ve diğer aksesuarları bağlamaya yarayan bir USB 3.0 bağlantı noktası yer alıyor. ProArt Display PA278QV’de DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 1.4 ve Dual-link DVI-D bağlantıları yer alıyor. ProArt Display PA248QV’de ise DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve eski D-Sub bağlantıları yer alıyor. ASUS, 360 Hz Tazeleme Hızıyla Gelen ROG Swift 360Hz’i Duyurdu! Oyuncu monitörleri tarafında ise TUF Gaming VG27AQL1A sağlam bir kullanım imkanı sunuyor. İnce çerçevelerle gelen monitör, VESA DisplayHDR 400 standartlarına uyumlu. TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi (MPRT) ile geliyor. Monitör, ELMB SYNC sayesinde ELMB (düşük hareket bulanıklığı teknolojisi) ve değişken yenileme hızı özelliğini aynı anda çalıştırabiliyor.

Ağ ürünleri



Ağ sistemleri için geliştirilen ZenWiFi Voice çift bant AC1300 router, Amazon Alexa entegrasyonuyla geliyor. AiMesh teknolojisine destek veren cihaz, tek başına bir router olarak ya da diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kurulan ağ sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor. Ürünü kablosuz router’ların sinyal gücünü güçlendirmek için bir menzil artırıcı olarak kullanmak da mümkün. Dahili Amazon Alexa özelliği sayesinde internetten müzik dinlemek ve hava durumunu öğrenmek gibi konular hakkında akıllı asistandan yararlanılabiliyor. ZenWiFi AX (XT8), iki adet WiFi 6 router ile kuruluma hazır bir ağ sistemi sunuyor. Ürün, bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandı üzerinden toplam 6.600 Mbps’ye kadar bağlantı sunan WiFi 6 desteğine sahip. İki ZenWiFi düğümü özel 4x4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. MU-MIMO ve OFDMA gibi WiFi 6 özellikleri sayesinde ağdaki WiFi 6 uyumlu tüm cihazlar bant genişliğinden faydalanıyor. Ürün; özel anten tasarımı, izole edilmiş iç yapı ve AiRadar 2.0 hüzmeleme teknolojisiyle geliyor.