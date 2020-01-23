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ASUS Republic of Gamers'dan Yeni Kulaklık: ROG Theta 7.1

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 22:32 | Son Güncelleme

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Theta 7.1 oyuncu kulaklığını duyurdu. Yeni kulaklık, sekiz adet bağımsız ASUS Essence sürücüsüyle sanal bas ve kaliteli çevresel ses sunuyor.

ASUS Republic of Gamers'dan Yeni Kulaklık: ROG Theta 7.1

2019 iF Design ödülüne layık görülen ROG Theta 7.1, kayıpsız ses sunabilmek için özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle geliyor. USB-C bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor. ROG Theta 7.1, yapay zeka destekli mikrofonu sayesinde TeamSpeak’ten beş yıldız altın sertifikasını da aldı.

Yeni kulaklık birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar yeni kulaklığı PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda kullanabiliyor.
7.1 çevresel ses

Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, kaliteli ve güçlü sanal baslara sahip tam 7.1 çevresel ses oluşturuyor.

Yapay zeka destekli mikrofon

ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor.

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Yapay zeka destekli akıllı mikrofon, çevrenizdeki dikkat dağıtıcı konuşmaları, klavye ve fare seslerini %95 oranında azaltıyor. Dilediğinde çıkarılabilen bu tek yönlü mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. Mikrofonun sesi kapatıldığında uçtaki gösterge ışığı kırmızı yanıyor.

ESS 9601 dörtlü amplifikatör ve özel ROG 7.1 DAC

Dört ayrı ESS 9601 kulaklık amplifikatörünü beslemek için SupremeFX S1220A ses codec’lerine sahip, ev sinema sistemi sınıfı özel ROG 7.1 DAC ile gelen ürün, ayrıntılı sesler oluşturuyor. DAC ayrıca 118 dB SNR sunuyor.

ROG Hybrid kulak yastıkları

Theta 7.1’deki ROG Hybrid Kulak Yastıkları, gözlüklere daha az baskı yapıyor. Yumuşak ve pürüzsüz bir kaplamaya sahip bu yastıklar, rahatlık ve ses yalıtımı için çabuk soğuyan özel kumaştan ve %100 protein deriden üretilmiş durumda. Hızlı soğuyan tasarım ısıyı %25 düşürüyor.

Ters D şeklindeki ROG Hybrid Kulak Yastıkları uygun sıkma gücü sunuyor ve sabit kalıyor. Ters bölme ön sürücülere daha fazla yer açarak seslerin gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor.

Kulak bölümü ve çerçeve

ROG Theta 7.1, alüminyum alaşımı kulak bölümlerine ve çerçeveye sahip. Dokunmatik düğme ile çevresel ses ve stereo ses arasında geçiş yapılıyor. Anahtar ise ses çıkış düzeyini, mikrofon girişini ve RGB aydınlatma kontrollerini sağlıyor.

USB-C bağlantı

ROG Theta 7.1’deki USB-C bağlantısı PC, Mac, mobil cihazlar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch gibi platformlarla uyum sağlayabiliyor.

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