ASUS Republic of Gamers'dan Yeni Kulaklık: ROG Theta 7.1

2019 iF Design ödülüne layık görülen ROG Theta 7.1, kayıpsız ses sunabilmek için özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle geliyor. USB-C bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor. ROG Theta 7.1, yapay zeka destekli mikrofonu sayesinde TeamSpeak’ten beş yıldız altın sertifikasını da aldı.

Yeni kulaklık birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar yeni kulaklığı PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda kullanabiliyor.

7.1 çevresel ses

Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, kaliteli ve güçlü sanal baslara sahip tam 7.1 çevresel ses oluşturuyor.

Yapay zeka destekli mikrofon

ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor.

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