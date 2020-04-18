HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Asus Republic of Gamers yeni güç kaynaklarını duyurdu

Asus Republic of Gamers yeni güç kaynaklarını duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yeni modeller, serideki diğer 750W, 650W ve 550W modellerin arasına katıldı. White Edition modeli beyaz renkli oyun sistemlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanırken, orijinal model ise farklı temalardaki sistemler için siyah rengin hakim olduğu bir tasarıma sahip.

Asus Republic of Gamers yeni güç kaynaklarını duyurdu

Her iki güç kaynağı da çıkartmalar, mıknatıslar ve modüler kablolarla geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. 850W Strix güç kaynaklarının her ikisi de ROG’ye özel soğutma teknolojisi ile üst düzey bileşenleri bir araya getirerek çok çekirdekli işlemciler ve en yeni ekran kartlarına son derece sessiz bir şekilde güç veriyor.

ROG Soğutma Blokları ve Eksen Teknolojisiyle Soğutma

Düşük gürültü seviyesi, üst düzey oyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor.

Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan Eksen Teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor.

Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı.

Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.

Üst Düzey Bileşenler

Japon üretimi kapasitörler ve düşük RDS (açık) MOSFET’ler, 10 yıllık garanti için temel oluşturuyor. Strix güç kaynakları bu sayede 80 PLUS® Gold sertifikasını da taşıyor. Sonuç olarak, en yoğun oyunlara dayanabilecek, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağı ortaya çıkıyor.

Kişiselleştirilebilen Dış Görünüm

ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen eksiksiz kablolar en yeni donanımlara uyum sağlıyor.

Bir adet 24, iki adet 6+2 PCI-e ve iki adet 8 pin EPS 12V güç kabloları da şık ve bütünleyici bir görünüm için kasa ile aynı renge sahip. Sistemini daha da kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan da faydalanarak özel üretim kablo malzemelerine, farklı uzunlukta ve renkte kablolara da erişebiliyor. Güç kaynağı, kullanışlı manyetik logo ve dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle kişiselleştirilebiliyor.

Kan oksijen doygunluğu neden takip edilmeli?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
MacBook’un bataryası eskimeyecek!MacBook’un bataryası eskimeyecek!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asus güç kaynağı Asus Republic of Gamers

En Çok Okunan Haberler

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor’un yeni uygun fiyatlı telefonu

Honor’un yeni uygun fiyatlı telefonu

Crysis, Crysis Remastered sürümü ile karşımıza çıkacak!

Crysis, Crysis Remastered sürümü ile karşımıza çıkacak!

MacBook’un bataryası eskimeyecek!

MacBook’un bataryası eskimeyecek!

iOS 13.4.5 Public Beta 2 güncellemesi yayınlandı

iOS 13.4.5 Public Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple kulaklıklar sanal asistan özelliğine sahip olacak

Apple kulaklıklar sanal asistan özelliğine sahip olacak

Apple bu sefer donanımdan kırpmamış gibi görünüyor

Apple bu sefer donanımdan kırpmamış gibi görünüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.