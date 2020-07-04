Asus ROG Phone 3 için geri sayım başladı

22 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak olan telefon, özellikleri ile mobil oyuncuların yanı sıra konsol oyuncularının bile ilgisini çekecek gibi görünüyor. Dünyanın en hızlı telefonları arasında yer alacak olan bu model, performans konusunda çığır açacak.

Telefonda 6.59 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli OLED ekran yer alacak. 3.1GHz Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 Plus yonga setinden beslenecek olan bu modelde 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5 RAM seçenekleri bulunacak.

128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.0) dahili depolama seçenekleri ile gelecek olan telefonda şimdilik detayları bilinmeyen 64 Megapiksel + ultra geniş açılı lens + derinlik veya makro lens yer alacak.

Hi-Res ve DTS Headphone:X 7.1 sanal ses desteğine sahip olacak olan telefon, kulaklıklar ile resmen profesyonel bir oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

6.59 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli OLED ekran (10-bit HDR, 108% DCI-P3, 10000:1 kontrast desteği)

Corning Gorilla Glass 6 koruma

3.1GHz Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 Plus yonga seti

Adreno 650 GPU

8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5 RAM seçenekleri

128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.0) dahili depolama

64 Megapiksel + ultra geniş açılı lens + derinlik veya makro lens

13 Megapiksel ön kamera

Hi-Res ses

DTS Headphone:X 7.1 sanal ses desteği

Dört adet gürültü engellemeli mikrofon

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo (E1+E5a), QZSS(L1+L5), USB Type-C, NFC

30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya

Boyutlar: 171×78×9.85mm

Ağırlık: 240 g

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