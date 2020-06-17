HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Asus ROG Phone 3 özellikleri ile bugün karşımıza çıktı

Asus ROG Phone 3 özellikleri ile bugün karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Asus, oyuncu telefonu pazarına ROG Phone ile giriş yapmış ve oyuncuların büyük beğenisini toplamıştı. Sunduğu özelliklerin yanı sıra aksesuar desteği ile de ön plana çıkan bu telefonun şimdi 3. nesli gelecek. ROG Phone 3 olarak isimlendirilecek olan telefon bugün tüm özellikleri ile gün yüzüne çıktı.

Asus ROG Phone 3 özellikleri ile bugün karşımıza çıktı

Aktarılan bilgilere göre telefonda 6.59 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran yer alacak. Dokunmatik tepkimesi 240Hz olacak olan bu ekran Corning Gorilla Glass 6 koruma ile gelecek. PUBG Mobile ve Fortnite gibi rekabetçi oyunlar için geliştirilen bu ekran rakiplerinize fark atmanızı sağlayacak.

İŞTE ASUS ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ

Gücünü Qualcomm’un yeni tanıtacağı Snapdragon 865 Plus yonga setinden alacak olan telefonda üç farklı RAM seçeneği bulunacak. 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM seçeneği ile gelecek olan telefonda 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.0) dahili depolama birimi opsiyonları da bulunacak.

Telefonun kamerasının şimdilik nasıl olacağı bilinmiyor. Ancak toplamda dört kameralı bir sistem ile gelmesi beklenen telefonda 64 Megapiksellik ana kameranın olacağı söyleniyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kameraya yer verecek olan Asus, ses konusunda da oldukça iddialı olacak.

Bu modelde DTS Headphone:X 7.1 sanal ses desteği yer alacak. Telefona 7.1 destekli bir kulaklık taktığınızda düşmanın yerini net bir şekilde duyabileceksiniz. Bu da rekabetçi oyunlarda rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayacak.

PEKİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ağustos ayı içerisinde tanıtılması beklenen Asus’un yeni oyuncu telefonunun Türkiye pazarına gelmeyeceğini, yurtdışında da 799 dolar ve üzeri bir fiyattan satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Maske zorunlu iller açıklandı! Bu illerde maskesiz dolaşılamayacak!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Mark Zuckerberg açıkladı! KapatılacaklarMark Zuckerberg açıkladı! Kapatılacaklar
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılına ait App Store gelirleri açıklandı

Apple App Store'dan ne kadar kazandı?

PlayStation 5 fiyatı bu kez Fransa'da listelendi!

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

Akıllı teslimat destekli oyunlar açıklandı

İşte Xbox akıllı teslimat destekli oyunlar!

Huawei P40 lite E ile karşınızdayız

Huawei P40 Lite E incelemesi!

Kendine iyi bak Flash: Adobe Flash'ın fişini çekiyor! İşte tarihi

Dikkat! İnternetin demirbaş uygulaması bu tarihte kaldırılıyor

Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak

Mark Zuckerberg açıkladı! Kapatılacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.