Asus ROG Phone 3 özellikleri ile bugün karşımıza çıktı

Aktarılan bilgilere göre telefonda 6.59 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran yer alacak. Dokunmatik tepkimesi 240Hz olacak olan bu ekran Corning Gorilla Glass 6 koruma ile gelecek. PUBG Mobile ve Fortnite gibi rekabetçi oyunlar için geliştirilen bu ekran rakiplerinize fark atmanızı sağlayacak.

İŞTE ASUS ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ

Gücünü Qualcomm’un yeni tanıtacağı Snapdragon 865 Plus yonga setinden alacak olan telefonda üç farklı RAM seçeneği bulunacak. 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM seçeneği ile gelecek olan telefonda 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.0) dahili depolama birimi opsiyonları da bulunacak.

Telefonun kamerasının şimdilik nasıl olacağı bilinmiyor. Ancak toplamda dört kameralı bir sistem ile gelmesi beklenen telefonda 64 Megapiksellik ana kameranın olacağı söyleniyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kameraya yer verecek olan Asus, ses konusunda da oldukça iddialı olacak.

Bu modelde DTS Headphone:X 7.1 sanal ses desteği yer alacak. Telefona 7.1 destekli bir kulaklık taktığınızda düşmanın yerini net bir şekilde duyabileceksiniz. Bu da rekabetçi oyunlarda rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayacak.