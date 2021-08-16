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Asus ROG Phone 5s ve 5s Pro tanıtıldı!

16.08.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus oyun odaklı ROG Phone ailesine Asus ROG Phone 5s ve Asus ROG Phone 5s Pro adını taşıyan iki model daha ekledi. Her iki model de Snapdragon 888 Plus işlemcisine sahip.

Asus ROG Phone 5s ve 5s Pro tanıtıldı!

Asus ROG Phone 5 ailesini geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı. Seri Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate adlı üç modelden oluşuyor ve genellikle oyunculara hitap ediyordu. Asus şimdi ise oyunculara daha yeni iki telefon daha sundu. Bunlar; 5 serisinin devamı niteliğinde olan Asus ROG Phone 5s ve Asus ROG Phone 5s Pro. Evet, bu kez Ultimate yok.

ASUS ROG PHONE 5S SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

ROG Phone 5s serisi, Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor. Zaten serinin ROG Phone 5 ailesine göre en dikkat çeken yeniliği de bu. Çünkü her iki telefon neredeyse önceki nesil ile aynı.

Rog Phone 5s

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ROG Phone 5s Pro, 18 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip. Telefonun arkasındaki renkli ekran ise yerini koruyor. Arkasında RGB "Republic of Gamers logosu" bulunduran ROG Phone 5s'te ise 18 GB RAM/512 GB dahili depolama alanı seçeneği dışında, 8 GB RAM/128 GB dahili depolama, 12 GB RAM/256 GB depolama ve 16 GB RAM/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Ancak her iki modelde de microSD kart girişi bulunmuyor.

Asus Rog Phone 5s Pro

Her iki telefonun 6.78 inçlik Super AMOLED ekranı, 1080p+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera ve 24 MP ön kamera telefonların yine ortak donanımlarını oluşturuyor.

65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya yeni serinin öne çıkan özellikleri arasında. Ayrıca telefonların altında 3,5 mm'lik bir kulaklık girişi de var.

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Bu yeni modeller, stoklar tükendikçe orijinal modellerin yerini alacak.

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