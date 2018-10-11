Asus ROG Phone fiyatıyla şaşırttı

Son dönemde oyun odaklı akıllı telefonların hayli revaçta olduğunu söylemek mümkün. Razer Phone ile başlayan bu trend, Xiaomi Black Shark ile devam etmişti. Sonrasında ise Nubia Red Magic ve Honor Play gibi modellerle yelpaze biraz daha genişlemişti. Şimdi ile Asus ROG Phone ile sektöre yeni bir nefes geliyor.

Aslında Asus oyun odaklı akıllı telefonunu tanıtalı hayli uzun bir süre geçti. Fakat Tayvanlı üretici Asus ROG Phone fiyatı ya da çıkış tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmamıştı. Nihayet telefonun ön sipariş tarihi ve fiyatı da belli oldu.

Genel itibariyle şimdiye kadar satışa sunulan oyun odaklı akıllı telefonlarda üst fiyat eşiği 700 dolar sınırındaydı. Fakat Asus ROG Phone fiyatı, bu eşiği biraz daha yukarıya taşıyor. Asus oyun odaklı akıllı telefonu için 899 dolarlık bir başlangıç fiyatı belirlemiş. Eğer dahili depolama alanını 512GB olarak seçerseniz, Asus ROG Phone fiyatı 1099 dolara kadar çıkabiliyor. Bu da bir iPhone Xs Max ile aynı etikete tekabül ediyor.

Öte yandan 18 Ekim itibariyle ABD’de ön siparişe sunulacak olan modelin tam çıkış tarihi hala netleşmiş değil. Fakat bu fiyat skalası üzerinden telefonun muazzam bir başarı yakalaması da pek mümkün görünmüyor.

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