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  4. Asus ROG serisini güncelledi

Asus ROG serisini güncelledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Asus, oyun deneyimini her yerde bir üst düzeye taşımak için tasarlanan ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığını ve iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse modelini tanıttı.

Asus ROG serisini güncelledi

Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip olan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor. ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi oynayabiliyor.

USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.

Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor.

Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.

Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün etkileyici, net ve bozulma yaşanmayan, yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor.

Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.

Strix Go 2.4’ün sol tarafından donanım tabanlı tüm özelliklere erişilebiliyor. Ses düzeyi çarkına basarak mikrofonu açıp kapatmak mümkün. Ayrıca mikrofonun durumu sesli bildirimle de öğrenilebiliyor.

Sanal çevresel ses modunun da dahil olduğu önceden ayarlanmış profiller kulaklığın frekans tepkisini etkiliyor. 10 bant frekans düzenleyici ile 32 Hz ile 16 kHz arasında ayrıntılı ayar yapabilmek mümkün. Çevresel efektler, bas artırma özelliği ve mikrofon filtreleri de Armoury II’den ayarlanabiliyor.

ROG PUGIO II ÖZELLİKLERİ

Asus ROG Pugio II çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensör ve DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün.

1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor.

Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor. Böylece her yerde güçlü ve kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Pugio II ayrıca iki metre uzunluğunda hafif ve esnek bir kabloya sahip. Kullanıcılar kablolu bağlantıdan yararlanmak veya mouse’un pillerini şarj etmek istediğinde bu kabloyu kullanabiliyor. Pugio II, USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate, Bluetooth LE üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pugio II, 50 milyon tıklamaya dayanıklı Omron D2FC-F-K anahtarlarıyla geliyor.

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