Asus ROG serisini güncelledi

Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip olan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor. ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi oynayabiliyor.

USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.

Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor.

Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.

Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün etkileyici, net ve bozulma yaşanmayan, yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor.