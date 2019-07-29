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Asus'tan FPS oyuncularına yönelik yeni mekanik klavye!

mustafa.saygin mustafa.saygin
ESPOR  | 29.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Asus'tan FPS oyuncularına yönelik tasarladığı yepyeni mekanik klavyesi ROG Strix Scope'a yakından bakıyoruz.

Özellikle sol alt köşede yer alan "CTRL" ve "Shift" tuşlarını standart klavyelere göre daha geniş tasarlayarak, FPS oyunlarında kritik işleve sahip olan bu tuşların daha rahat kullanılmasını hedefleyen Asus, öte yandan kompakt tasarımı ile taşınabilirliği de ön plana çıkartıyor.

Bu kompakt tasarıma rağmen numerik tuş takımının yer verildiği klavyenin bir diğer dikkat çekici özelliği sıkça kullandığımız W-A-S-D tuşlarının yedekleriyle birlikte geliyor olması. Göz alıcı RGB aydınlatması, tuşların üzerinde dikkat çekici ve kendisine has fontların yer alması ve Cherry MX Red mekanik anahtarları ile tam bir oyuncu klavyesi olan Asus ROG Strix Scope belki de aradığınız ama bir türlü bulamadığınız klavye olabilir!

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Anahtar Kelimeler:
asus FPS

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