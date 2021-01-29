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ASUS, TUF serisi yeni oyun bilgisayarını duyurdu

29.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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ASUS, TUF serisi yeni oyun bilgisayarını duyurdu

Teknoloji markası ASUS, yeni ‘TUF Dash F15’ dizüstü oyun bilgisayarını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu model ile fiyat performans kategorisinde önemli gelişmeler kaydederek daha hafif ve güçlü bir model geliştirildiği belirtildi.

ASUS, yeni TUF Dash F15 dizüstü oyun bilgisayarını duyurdu. Marka tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni tasarımı sayesinde önceki nesillerden çok daha kompakt ve hafif olduğu belirtilen yeni TUF Dash’in yalnızca 19,9 mm kalınlığında ve 2 kg (4,4 lb) hafifliğinde olduğu aktarıldı. İçinde barındırdığı en son nesil 11. Nesil Intel® Tiger Lake Core ™ i7-11375H işlemci ve GeForce RTX ™ 3070 ekran kartı sayesinde fiyatına göre üst düzey bir performans sunacağının altı çizildi.

“TASARIM VE DONANIM ANLAMINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDEDİLDİ”

ASUS yetkilileri, tasarım ve donanım anlamında çok önemli bir gelişme kaydettikleri yeni serinin, MIL-STD-810H askeri standartlarını halen tam olarak karşıladığını da aktardı.
Ekran teknoloji tarafında da iyileştirmeler olduğunu belirtilen yetkililer, yeni Dash F15 modelinin 240 Hz hızına kadar ekran tazelemesi sunduğunu ve sRGB renk aralığının yüzde 100'ünü kapsadığı belirtildi. Thunderbolt 4 portu, ultra hızlı Intel Wi-Fi 6 Gig + 802.11ax ve İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme Teknolojisi gibi genellikle daha erişilebilir fiyat noktalarında görülmeyen üst düzey özelliklerin bu modelde olduğu marka tarafından vurgulandı. Bu gelişmiş Çift Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme Teknolojisi sayesinde, kullanıcıların hem giriş hem de çıkış sesinden istenmeyen tüm arka plan gürültüsünü ayırarak, daha temiz ve net sesler duymasının sağlandığı aktarıldı.

16 SAATE KADAR VİDEO OYNATABİLİYOR

Marka tarafından yapılan açıklamada, yeni TUF Dash F15’in 16,6 saate kadar video oynatmaya yetecek kadar uzun bir pil ömrü sunduğu ve çeşitli diğer adaptörler ile şarj etmeye olanak tanıyan Tip-C desteğinin bulunduğu belirtildi.

Konuyla alakalı, “Tip-C adaptörler, 100 W'a kadar destekler, bu da kullanıcıların daha hafif bir şekilde seyahat edebileceği ve tam performans gerektiren oyun veya diğer yoğun görevler için standart AC adaptöründen tasarruf edebileceği anlamına gelir. Tip-C port, Thunderbolt 4 ve USB4 ile çalışır, böylece en yeni nesil yüksek kaliteli cihazlara bağlanır, ayrıca yeni hızlı şarj teknolojisi ile pili, 30 dakikadan kısa sürede yüzde 0'dan yüzde 50'ye kadar doldurabilirler” denildi.

SOĞUTMA İÇİN DÖRT ÇIKIŞ KANALI VAR

Taşınabilir güçlü cihazlar için en kritik konulardan biri olan soğutmayla ilgili yapılan açıklamada ise, çift fan tasarımının, normal ultra ince tasarımlara göre ısıyı daha hızlı ve daha az gürültüyle dışarı attığını ve dört çıkış kanalından havanın yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, “N-Kanatlı fanlar, daha fazla hava taşımak için özel olarak oyulmuştur. Fan başına 83 kanatçığı sığdırmak için yeterli alan açan ve yine de her kanatçığın yüksek RPM'lerde tutacak kadar güçlü olmasını sağlayan özel bir sıvı kristal polimerden üretilmiştir. Kendi kendini temizleyen soğutma modulü, fan kanatları gibi kritik bileşenlerde tozların birikmesini önleyerek uzun vadeli istikrar ve performansı korur” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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