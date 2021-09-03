Asus yeni dizüstü modellerini tanıttı! İşte özellikleri

Bilgisayar üreticisi Asus, Zenbook, Vivobook ve Expertbook serilerine ait OLED ekranlı yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Yeni Asus bilgisayarlar;

Vivobook Pro 14X/16X OLED ve Pro 14/15 OLED,

Zenbook 14X OLED ve 14 Flip OLED,

Expertbook B5 OLED ve B5 Flip OLED ile birlikte 6 modelden oluşuyor.

YENİ ASUS DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN ÖZELLİKLERİ

ASUS’un Vivobook Pro serisi, dünyanın ilk VESA Ekran HDR 600 sertifikasına sahip OLED panelli dizüstü bilgisayar modellerini içeriyor. Yeni Vivobook Pro 14X/16X OLED, 14 inç ve 16 inç NanoEdge 4K OLED ekranları, AMD Ryzen 5000 H ve Intel Core i7 serisi mobil işlemcileri, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti grafikleri sunuyor. Modeller, 96 Wh'a kadar pil ve çift fanlı soğutma özelliğine sahip. Vivobook Pro 14X/16X OLED; eloksal metal 0 derece siyah ve zigzag kaplamalı meteor beyazı renk seçenekleriyle geliyor. Asus ve Adobe işbirliğinde gerçekleştirilen DialPad teknolojisi de ayrıca dikkat çekiyor.

Vivobook Pro 14/15 OLED

Vivobook Pro 14/15 OLED, dingin mavi ve soğuk gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Vivobook Pro 14/15 OLED, 14-inç ve 15-inç NanoEdge 2.8K/FHD OLED ekranları, Harman Kardon sertifikalı bluetooth hoparlör, En yeni AMD Ryzen 5000 H serisi ve Intel Core i7 mobil işlemciler, NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartı, çift fanlı soğutma sistemi ve WiFi 6 gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Zenbook Pro Duo 15 OLED

4K OLED HDR NanoEdge dokunmatik ekranının yanı sıra eğilebilir 14 inç ikinci bir dokunmatik ekranı bulunan 15.6 inçlik Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) modelinde ScreenPad Plus özelliği de bulunuyor. Cihaz, ScreenPad Plus üzerindeki geliştirilmiş ScreenXpert 2 yazılımı, Asus Kontrol Paneli uygulaması dahil olmak üzere yeni özellikler barındırıyor. Zenbook Pro Duo 15 OLED, Intel Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3070 grafikleriyle geliyor.

Zenbook 14X OLED ve Zenbook 14 Flip OLED

Zenbook 14X OLED ve Zenbook 14 Flip OLED, 16:10 4K OLED HDR NanoEdge dokunmatik ekran deneyimi sunuyor. 180 derece döndürülebilir ErgoLift menteşe, ScreenPad ve NumberPad özellikleri de dikkat çeken detaylardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor. 11. Nesil Intel Core ve AMD Ryzen 5000 H-serisi işlemciler tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlar, “ASUS Akıllı Performans Teknolojisi” desteğini de arkasına alıyor.

Expertbook B5 OLED ve Expertbook B5 Flip OLED

İş dünyası için geliştirilen Expertbook serisinin son üyeleri ise ASUS Expertbook B5 OLED ve çok yönlü Expertbook B5 Flip OLED oldu. Expertbook B5 Flip OLED, 360 derece döndürülebilir tasarıma sahip. Her iki cihaz da 11. Nesil Intel Core işlemci, AI gürültü önleme, çift-SSD RAID desteği, ASUS NumberPad 2.0 ve OLED panele sahip. Aynı zamanda gömme parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çip dahil olmak üzere iş verilerini korumaya yönelik özellikleri bulunan Expertbook bilgisayarlar, güvenlik konusunda kullanıcılarına bir takım özellikler de sunuyor.

Yeni dizüstü bilgisayarların fiyatları ve çıkış tarihleri henüz bilinmiyor.

