Asus yeni ekran kartlarını duyurdu

Bu fanlar bir önceki nesilde sektöre liderlik eden fanların da önüne geçiyor. Bu katmanlar arasında 0dB modu, sağlamlaştırılmış çerçeve, Super Alloy Power II bileşenler ve daha birçok özellik yer alıyor.

GPU ise MaxContact özelliği ve büyük bir soğutma bloğu ile soğutuluyor. Üst kısımdaki üç fan yeni Eksen Teknolojisi tasarımımızdan yararlanıyor.

ROG STRIX RADEON RX 5600 XT ÖZELLİKLERİ ROG Strix Radeon RX 5600 XT, 1080p oyunlar için rakipsiz özelliklerle donatıldı. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Teknolojisi ile hassas bir şekilde lehimlendi.

Bu yeni kart tasarımlarının özel PCB’leri, güç tasarımları ve soğutma sistemleri, AMD’nin yeni yonga setiyle bir araya gelerek, referans tasarımdan daha yüksek performans sunuyor.

Auto-Extreme üretim süreciyle üretilen kartlar, PCB’nin eğilmesini önleyen sağlam bir arka plakaya ve çift rulmanlı fanlara sahip. Tüm bu bileşenler TUF ürünleriyle uyum için zorlu testlerden geçiriliyor. TUF Gaming X3 EVO süper soğutma özelliklerine sahip çok güçlü bir ekran kartı.

ASUS DUAL RADEON RX 5600 XT EVO ÖZELLİKLERİ



En yeni AMD oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX™ 5600 XT EVO, performans ve sadeliği benzersiz bir şekilde birleştiriyor. Sıcaklıkları kontrol etmek için eksen teknolojili iki fan havayı dev soğutma bloğuna iletirken, Auto-Extreme teknolojisi de genel güvenilirlik sağlıyor. Bu da hemen takıp oyun oynamaya başlayacağınız güçlü bir sistem oluşturmanızı sağlıyor.

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