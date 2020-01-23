Asus yeni ekran kartlarını duyurdu

Bu yeni kart tasarımlarının özel PCB’leri, güç tasarımları ve soğutma sistemleri, AMD’nin yeni yonga setiyle bir araya gelerek, referans tasarımdan daha yüksek performans sunuyor.
1080p çözünürlükte yüksek kare hızları isteyen oyuncular, aradıkları her şeyi ASUS Radeon RX 5600 XT ekran kartı modellerinde bulacak.
ROG STRIX RADEON RX 5600 XT ÖZELLİKLERİ
ROG Strix Radeon RX 5600 XT, 1080p oyunlar için rakipsiz özelliklerle donatıldı. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme
Teknolojisi ile hassas bir şekilde lehimlendi.
GPU ise MaxContact özelliği ve büyük bir soğutma bloğu ile soğutuluyor. Üst kısımdaki üç fan yeni Eksen Teknolojisi tasarımımızdan yararlanıyor.
Bu fanlar bir önceki nesilde sektöre liderlik eden fanların da önüne geçiyor. Bu katmanlar arasında 0dB modu, sağlamlaştırılmış çerçeve, Super Alloy Power II bileşenler ve daha birçok özellik yer alıyor.
TUF GAMING X3 RADEON RX 5600 XT EVO ÖZELLİKLERİ
TUF Gaming X3 Radeon™ RX 5600 XT EVO, TUF adına yakışan dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı üst düzeye taşıyan üç güçlü fana sahip.
Auto-Extreme üretim süreciyle üretilen kartlar, PCB’nin eğilmesini önleyen sağlam bir arka plakaya ve çift rulmanlı fanlara sahip. Tüm bu bileşenler TUF ürünleriyle uyum için zorlu testlerden geçiriliyor. TUF Gaming X3 EVO süper soğutma özelliklerine sahip çok güçlü bir ekran kartı.
ASUS DUAL RADEON RX 5600 XT EVO ÖZELLİKLERİ
En yeni AMD oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX™ 5600 XT EVO, performans ve sadeliği benzersiz bir şekilde birleştiriyor. Sıcaklıkları kontrol etmek için eksen teknolojili iki fan havayı dev soğutma bloğuna iletirken, Auto-Extreme teknolojisi de genel güvenilirlik sağlıyor. Bu da hemen takıp oyun oynamaya başlayacağınız güçlü bir sistem oluşturmanızı sağlıyor.
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