Geçtiğimiz ay yayınlanan Android 9 Pie güncellemesi, bazı cihazlarda şimdiden dağıtılmaya başlandı. Asus Zenfone 5z'de yakın zamanda Android 9'a geçiş yapacak şanslı modeller arasında kendisine yer edinmiş durumda.
Google, Android 9.0 Pie'ı resmi olarak piyasaya sürdüğünden beri, birçok Android kullanıcısı, cihazlarının Android işletim sisteminin en son sürümünü ne zaman alacağını merak ediyorlardı.
Bu konuda müşterilerini zora sokmak istemeyen bazı firmalar tarih vermekten çekinmedi. Asus ise tarih verenler arasında yer almıyordu ancak sürpriz bir şekilde Pie, Asus modellerine de gelmeye başlayacak. Peki bu bilgiye nereden eriştik?
Asus Zenfone 5z kullanıcılarına müjde!
Zenfone 5z'nin Geekbench skor sayfasına baktığımız zaman bunu oldukça rahat bir şekilde görebilirsiniz. Rapora göre, Android 9.0 Pie'yi çalıştıran birkaç Zenfone 5z var ve muhtemelen Asus'un geliştiricilerinden oluşan ekibi şu anda bu Android 9'u kamuya sunmadan önce test ediyor.
9.0 Pie güncellemesinin piyasaya sürülmeye yakın olduğu belli. Umarız Asus yakın zamanda sessizliğini bozar ve resmi olarak Zenfone 5z'nin Android 9 Pie güncellemesini alacağını doğrular. En azından kullanıcılar da sebepsiz yere beklemek zorunda kalmaz.
Kaynak: Teknolojioku
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