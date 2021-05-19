Asus Zenfone 8 ilk güncellemesini aldı

XDA-Developers tarafından bildirildiği üzere Asus, piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip için bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme Zenfone 8 için WW 30.10.46.64 ve Zenfone 8 Flip için WW 30.10.39.62 oldu. Şimdi, başka bir güncelleme yayına giriyor ve 8 için WW 30.11.51.41 ve 8 Flip için ise WW 30.11.55.37 olarak geliyor.

GÜNCELLEME NELER GETİRİYOR?

Bu yeni güncelleme, kısa bir aralıkta birden çok arayan belirli kişilerin, bir telefonun sessiz modunu atlamasına olanak tanıyan bir özellik olan öncelik modunu getiriyor. Ayrıca Karanlık Modu Zorla özelliği altında bir uygulama arama yeteneği de ekliyor. Zenfone 8 serisi için tam değişiklik listesini aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

Geliştirilmiş sistem kararlılığı

Geliştirilmiş sistem performansı

İyileştirilmiş kamera kalitesi

Asus Ayarlarına öncelik modu eklendi

Karanlık Modda Zorla Arama işlevi eklendi

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Üreticilerin, bir cihaz piyasaya sürüldükten hemen sonra güncellemeleri yayınlaması norm haline geldi. Bu güncellemeler genellikle gözden kaçmış olabilecek hataları düzeltiyor ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için önemli özellikleri optimize ediyor. Yani korkulacak veya ciddi bir sorun olmadığını bilmenizde fayda var.

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