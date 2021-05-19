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Asus Zenfone 8 ilk güncellemesini aldı

19.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zenfone 8 serisi için geçen hafta lansman düzenlendi ancak Asus, iki cihaz için bir güncelleme yayınlamaya başladı.

Asus Zenfone 8 ilk güncellemesini aldı

XDA-Developers tarafından bildirildiği üzere Asus, piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip için bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme Zenfone 8 için WW 30.10.46.64 ve Zenfone 8 Flip için WW 30.10.39.62 oldu. Şimdi, başka bir güncelleme yayına giriyor ve 8 için WW 30.11.51.41 ve 8 Flip için ise WW 30.11.55.37 olarak geliyor.

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GÜNCELLEME NELER GETİRİYOR?

Bu yeni güncelleme, kısa bir aralıkta birden çok arayan belirli kişilerin, bir telefonun sessiz modunu atlamasına olanak tanıyan bir özellik olan öncelik modunu getiriyor. Ayrıca Karanlık Modu Zorla özelliği altında bir uygulama arama yeteneği de ekliyor. Zenfone 8 serisi için tam değişiklik listesini aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

  • Geliştirilmiş sistem kararlılığı
  • Geliştirilmiş sistem performansı
  • İyileştirilmiş kamera kalitesi
  • Asus Ayarlarına öncelik modu eklendi
  • Karanlık Modda Zorla Arama işlevi eklendi
  • Telia’da (Litvanya) VoLTE etkinleştirildi
  • ICE’de (Norveç) VoLTE ve VoWoFi etkinleştirildi
  • Güncellenmiş Android güvenlik yaması (Nisan 2021)
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Üreticilerin, bir cihaz piyasaya sürüldükten hemen sonra güncellemeleri yayınlaması norm haline geldi. Bu güncellemeler genellikle gözden kaçmış olabilecek hataları düzeltiyor ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için önemli özellikleri optimize ediyor. Yani korkulacak veya ciddi bir sorun olmadığını bilmenizde fayda var.

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akıllı telefon
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