Asus Zenfone Max Pro: Şık tasarımı, büyük ekran, 5000mAh pil

6 inch ekranı bulunan Zenfone Max Pro’yu elinize aldığınızda, herhangi bir çıkıntıya sahip olmadığını, baştan uca uyumlu ve yanlardan kavisli hatlarıyla avuçta rahat tutuş hissi uyandıran bir tasarıma sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Ürünün pek çok 5.5 inch ekranlı telefonla neredeyse aynı boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Asus, fiziksel tuşları kaldırıp çerçeveleri incelterek boşa çıkan alanlarda ekran unsuruna önem vermiş. Yine de pürüzsüz arka yüzeyin zaman zaman avuçta terlemelere yol açtığını söylemeliyiz. Ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Yani son dönemde bir akıllı telefonda ilk bakışta görülmek istenilen detaylar Zenfone Max Pro’da da mevcut. Hatta fazlası da var.

Örneğin, 8.45mm kalınlıkta ve 180 gram ağırlığında olan üründe tam 5000mAh değerde pil yer alıyor ve üstelik hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu da ürünü rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan. Bir düşünün, 6 inch ekranlı bir telefonunuz var ve tek şarj ile 2 gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Peki bu 6 inch değerde ekran bize neler sunuyor?



Asus, yanlardan kavislendirdiği 6 inch ekranında IPS teknolojisinden yararlanıyor ve çözünürlük olarak da FHD+ yani 2160 X 1080 çözünürlük sunuyor. 18:9 tam görüşlü ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler oldukça seri. Böylelikle sevdiğiniz oyunlarda rahatlıkla hareket edebilmeniz mümkün. Eğer okumayı seviyorsanız, görüntü modunu düzenleyebiliyorsunuz. Dış mekanlarda, farklı açılardan bakıldığında da ekranın net görüntüler sunabildiğini söylemeliyiz. Snapdragon 636 ile geliyor



Zenfone Max Pro, Qualcomm’un Snapdragon 636 işlemcisini kullanıyor. GPU tarafında da Adreno 509 var. Ek olarak 4GB RAM ve 64GB dahili depolama sunulmuş. Tabii microSD kart da takabiliyorsunuz. Telefonla Real Racing 3 ve Super Mario Run gibi oyunları oynadık ve güzel sonuçlar aldık. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de cihazın fazla ısınmadığına tanıklık ettik. 5000mAh pilin en güzel taraflarından biri de bu aslında. Diğer birçok telefona kıyasla Max Pro’da tek şarj ile daha uzun süreli oyun deneyimleri yaşayabilir, videolar izleyebilirsiniz.

Asus, bu ürününde Google’ın Android 8.1 Oreo işletim sistemine yer veriyor ve “Saf Android” deneyiminden söz ediyor. Cihazı kullanmaya başladığınızda da arayüzün sade, akıcı ve kolaylıkla yönetilebilir olduğunu fark ediyorsunuz zaten. Gelelim kameralara



Cihazın arka tarafında 13+5MP’den oluşan kamera ikilisi yer alıyor. Bu sistem, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar yakalamanızı sağlıyor. Düşük ışık koşullarında ise birçok rakibine kıyasla iyi performans sunduğunu söylemeliyiz. Bu dual kamera sisteminde ikinci kameranın başrol oynadığı bölüm ise, portre fotoğraf çekiminde başlıyor. Arka plandaki detaylar iyice flu hale getirilerek daha net pozların elde edilmesi mümkün kılınıyor. Video tarafında da 4K da dahil birçok çekim seçeneği sunulmuş.

Telefonun ön tarafındaki 8MP değerde selfie kamera da oldukça başarılı işler çıkarıyor. Üstelik düşük ışık koşullarında yardımınıza koşan bir de yumuşak ton flash ışığına sahip. Çekim modlarına baktığımızda, portre, güzellik modu ve çeşitli filtrelerle karşılaşıyoruz. İsterseniz güzellik ve portre modunu aynı anda kullanarak arka plan detaylarını gerçekten de arkaya atarak ortaya tatmin edici görseller çıkarabiliyorsunuz.