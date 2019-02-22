ASUS'tan oyunculara özel dizüstü bilgisayar

İSTANBUL, (DHA)- ASUS, oyunculara özel dizüstü bilgisayar serisine, ROG Strix SCAR II’yi (GL704) ekledi.Masaüstü modellerin yerini almayı hedefleyen bilgisayar, standart 15 inç dizüstü bilgisayar boyutlarında 17 inç ekran sunuyor.

ASUS tarafından yapılan açıklamada, oyunculara özel dizüstü bilgisayar serisine, ROG Strix SCAR II’nin (GL704) de eklendiği duyuruldu. Standart 15 inç dizüstü bilgisayar boyutlarında 17 inç ekran sunan bu yenilikçi modelle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni bilgisayar arayışında olan oyun tutkunları,artık rakamsal veriler kadar elde edecekleri deneyime, o platformda hangi oyunları oynayabileceğine odaklanıyor. Donanım olarak, genelde üst sınıf performans cihazlarında sunulan Intel Core i7 işlemci ailesi ve yeni RTX serisi GeForce ekran kartı gibi bileşenlerin yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ise 144Hz yenileme oranına sahip, ince çıtalı bir ekran tasarlandı ve kompakt birdizayn uygulandı."

TAŞINABİLİR OYUN BİLGİSAYARI

Orta üstü segmenti hedefleyen bir bilgisayar olarak tasarımında Zephyrus serisinden ilham alan GL704'ün bir önceki modele oranla daha estetik bir gövde sunduğu belirtildi. RTX serisi yüksek performanslı bir harici ekran kartını 17 inç dizüstü bilgisayara sığdıran ROG Strix SCAR II, buna rağmen 3 kilonun altında kalıyor.Cihazın fiziksel hacmini küçülten tasarım detayları sayesinde, 17 inç ekran boyutuna sahip bu cihazı standart bir 15 inç laptop çantasına sığdırmak mümkün.