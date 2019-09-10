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Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği 7. Yaz Okulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Konusu "Masumiyet Karinesi" olarak belirlenen etkinliğin açılışı Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği Daimi Genel Sekreterliğinin faaliyetleri kapsamında, Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesince düzenlenen yaz okulunun 7'ncisi, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda başladı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki konusu "Masumiyet Karinesi" olan yaz okuluna Türkiye dahil 22 ülke katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yaz okulunun açılışında yaptığı konuşmada, birliğe üye ülke mahkemelerinin yanı sıra misafir mahkemelerin de davet edildiği yaz okulu programıyla anayasa yargısı alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının, kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Etkinliğin birliğin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının geliştirilmesi hedefine hizmet ettiğine dikkati çeken Arslan, bu yılki yaz okulunun konusunun "Masumiyet Karinesi" olduğunu bildirdi.

Masumiyet karinesinin, "bir suç isnadına muhatap olan kişinin suçluluğunun mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar suçsuz kabul edilmesi" olarak tanımlandığını aktaran Arslan, Türkiye'de masumiyet karinesinin köklerinin Osmanlı'nın son döneminde hazırlanan Mecelle'ye kadar dayandığını söyledi.

Arslan, Anayasa Mahkemesinin masumiyet karinesinin yorumuna ve uygulanmasına ilişkin önemli kararlar verdiğini dile getirdi.

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Anayasa Mahkemesi masumiyet karinesi yaz okulu

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