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Asya Bibi, Kanada’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp serbest bırakılan Pakistanlı Asya Bibi Kanada’ya geldi.Pakistanlı Asya Bibi’nin avukatı Saiful Mulook, müvekkilinin Kanada’ya geldiğini belirtti.

İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp serbest bırakılan Pakistanlı Asya Bibi Kanada’ya geldi.
Pakistanlı Asya Bibi’nin avukatı Saiful Mulook, müvekkilinin Kanada’ya geldiğini belirtti. Asya Bibi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanarak idam cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, Asya Bibi’nin ülkeden ayrılması konusunda özgür olduğu yönünde karar vermişti. Bibi, Kanada’ya giderken Bibi’nin çocuklarının da Kanada’da yaşadığı kaydedildi.
Asya Bibi, 2009 yılında çiftçi olarak çalıştığı dönemde yakındaki bir kuyudan su alması istenmiş oda kuyunun yanında bulunan bardak ile içki içmiştir. Bunu gören Müslümanların aynı bardak ile su içtikleri için tepki vermesi üzerine Asya Bibi’nin İslam dini ve peygamberine hakaret ettiği belirtilmişti. Bir din adamına şikâyet edilen Bibi mahkemeye verildi. 2010 yılının Kasım ayında ölüm cezasına çarptırılan Bibi’nin hapis döneminden itibaren serbest bırakılması için 400 bin imza toplanmış ve dilekçe verilmişti. Papa Benedict XVI, Bibi’nin aleyhindeki suçlamaların kamuoyuna açıklanmasını istemiş, ailesine ise çevreden aldıkları tepkiler ve ölüm tehditleri nedeniyle Fransa, İtalya ve İspanya’ya sığınma hakkı verildiği kaydedilmişti.
Asya Bibi’nin cezası Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bozularak 2018 yılının Kasım ayında beraat etmiş, olası bir saldırı olmaması için uçak ile İslamabad yakınlarında bir bölgeye götürüldüğü ifade edilmişti.
Pakistan Yüksek Mahkemesinin Asya Bibi’nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi tepkilere neden olmuş, mahkemenin Bibi kararı sonrasında yüzlerce vatandaş sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenlemiş, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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