Asya Bibi serbest bırakıldı

Avukatı, müvekkilinin nereye gittiğini kimsenin bilmediğini açıkladı. Beraat kararı ülkede protestolara yol açmıştı.Pakistan'da Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan ancak geçen hafta görülen temyiz davasında beraat eden Asya Bibi’nin avukatı müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Bibi’nin avukatı Saiful Malook, Çarşamba günü Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin "uçakta olduğunu, ancak nereye ineceğini kimsenin bilmediğini" söyledi.

Asya Bibi’nin eşi Ashik Mesih, Pazar günü yaptığı açıklamada, ailesinin hayatından endişe ettiğini vurgulamıştı. Mesih, ABD, İngiltere ve Kanada’ya çağrıda bulunarak eşi Asya Bibi ve ailesinin Pakistan’ı terk etmesi ve sığınma hakkı tanınması için yardım etmelerini istemişti.

Beraat kararı üzerine radikal İslamcılardan ölüm tehditleri alan Bibi’nin avukatı Saiful Malook da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Malook’un Hollanda’ya gittiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Hristiyan olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi geçen Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.