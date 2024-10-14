Asya'da tansiyon tavan yaptı! O ada tamamen kuşatıldı... Açıklama geldi: "Başarıyla tamamlandı"

Çin medyası tarafından yayınlanan haritalarda, Çin güçlerinin Tayvan adasını “kuşattığı” anlaşılırken akşam saatlerinde Çin tarafından yapılan açıklamada askeri tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığı kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, tatbikatların ordunun tüm kanatlarını içerdiğini ve Tayvan'a kara, deniz ve havadan saldırmayı canlandırmak için organize edildiğini söyledi. PLA Sözcüsü Li Xi, Müşterek Kılıç-2024B adı verilen tatbikata katılan kara, hava ve deniz kuvvetleri birliklerin ortak operasyon kapasitesinin test edildiğini bildirdi.

TAYVAN'DAN KINAMA

Çin’in gözdağı verdiği tatbikat sırasında Tayvan’daki havalimanları ve limanların normal bir şekilde hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in eylemleri kınanırken önceliklerinin, çatışmayı daha da tırmandırabilecek doğrudan çatışmalardan kaçınmak olduğu vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise, askeri tatbikat doğrulanarak, Tayvan'ın bağımsızlığının bölge barışı ile “bağdaşmadığı ” kaydedildi.

LAI'DEN EGEMENLİK AÇIKLAMASI

Çin’in bugüne kadar yapılan tatbikatlar arasında “en büyük” olarak” nitelendirdiği askeri tatbikat, Tayvan lideri Lai’nin göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk “Ulusa Sesleniş” konuşmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirildi. Çin’in gerilimi tırmandırmakla suçladığı Lai konuşmasında, Pekin yönetiminin Tayvan’ı temsil etmediğini savunmuş, Tayvan’ın egemenliğinin halkına ait olduğunu savunmuştu.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır