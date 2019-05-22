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Asya Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan'a demir yolu desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Asya Kalkınma Bankası, 24 adet elektrikli lokomotif satınz alımı için Özbekistan'a 170 milyon dolarlık krediyi onayladı

TAŞKENT (AA) – Asya Kalkınma Bankası, Özbekistan'ın lokomotif deposunun modernizasyonu ve demir yolu hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 170 milyon dolarlık kredi ayırdı.

Asya Kalkınma Bankası Özbekistan Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, banka, 24 adet son model elektrikli lokomotif satın almak için Özbekistan'a 170 milyon dolarlık krediyi onayladı.Satın alınacak lokomotifler daha güvenilir ve verimli yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleri sunarak ülkedeki demir yolu sisteminin verimliliğini artıracak.

Konuya ilişkin Banka'nın Özbekistan'daki temsilcisi Sindi Malvicini, yaptığı açıklamada, Özbekistan gibi denize çıkışı olmayan ülkelerin büyüme ve gelişmesi için ulaşım ve taşımacılığın çok önemli olduğunu kaydederek, bu sektörün bankanın Özbekistan'a desteğinde öncelikler arasında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Banka açıklamasına göre, ülkede demir yolu sektörünün geliştirilmesi Özbekistan'ın kalkınmasını hızlandıracak ve ülkenin Orta Asya'daki bir ulaşım merkezi olma potansiyelini de artıracak.

Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilecek proje kapsamında, 16'sı yük, 8'i yolcu trenleri için uyarlanmış 24 elektrikli lokomotif temin edilecek. Ayrıca Taşkent'teki lokomotif deposu da yeni alınacak lokomotiflere uygun hale getirilmesi için modernize edilecek.

Banka, Özbekistan’da demir yolunun elektrifikasyonu projeleri için 2011’de 100 milyon dolar, 2017’de ise 80 milyon dolarlık kredi tahsis etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Kalkınma Bankası Özbekistan

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