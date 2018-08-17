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Asya Oyunları'nda hava kirliliği tehlikesi

17.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Asya Oyunları'nın yapılacağı Cakarta'da hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor.

Asya Oyunları'nda hava kirliliği tehlikesi

16 bin sporcunun katılacağı Asya Oyunları iki hafta sürecek.Asya Oyunları'nın ev sahibi Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit eder boyutlara vardığı açıklandı. Cuma günü 107'ye çıkan hava kalitesi endeksi, başkentin solunum bozukluğu çekenler için tehlikeli olduğunu gösteriyor. Endeks geçtiğimiz hafta herkes için sağlık sorunu yaratabilecek 150 puana kadar çıkmıştı.

Cumartesi günü başlayacak olan Asya Oyunları iki hafta sürecek. Oyunlara 45 Asya ülkesinden 16 bin sporcu ve resmi yetkilinin katılması bekleniyor. Kapalı salonlarda yapılacak karşılaşmalar hava kirliliğinden etkilenmeyecek. Cakarta Üniversitesi sağlık uzmanlarından Budi Haryanto, atletizm ve rugby gibi açık hava sporlarına katılacak sporcuların kirlilikten etkilenebileceğini söyledi.

10 milyon nüfuslu Cakarta'da hava kirliliğine kaşı tedbir olarak bazı yollarda ücretli geçiş uygulaması başlatıldı. Çevre örgütü Greenpeace zehirli gaz emisyonunun önemli ölçüde azaltılmasını istiyor. Cakarta'da 18 milyon motorlu araç trafiğe çıkıyor.

2008 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin de hava kirliliği sorunuyla karşılaşmış ve başkent belediyesi hava kalitesinin iyileştirilmesi için birçok fabrikayı geçici olarak kapatmıştı.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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