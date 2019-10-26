Asya Parlamenter Asamblesi 1. Yürütme Komitesi Toplantısı

RİZE (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, "APA, Türkiye için çok önemli bir platform. APA, FETÖ'yü ilk terör örgütü ilan eden uluslararası kuruluştur." dedi.

Rize'de bir otelde düzenlenen APA 1. Yürütme Komitesi Toplantısı'nda, gazetecilere açıklamada bulunan APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, Rize'nin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından organizasyonun burada yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2 yıldır APA dönem başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, Katar ve Doğu Timor'u, Rize'de düzenlenen toplantı ile üye ülkelere dahil ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, 28 Ekim tarihine kadar sürecek olan yürütme toplantısının ardından genel kurul düzenleyeceklerini ifade ederek, "Yürütme toplantısı, bütün komitelerin değerlendirildiği bir toplantıdır. Biz bu toplantılarda Asya'yı ilgilendiren bir çok konuyu ele alıyoruz. Bu konuların en başında terörizm, savaşlar ve bazı ülkelerdeki insani durumlar var." diye konuştu.

Başta Filistin olmak üzere bölgedeki en önemli sorunları sürekli gündeme getirdiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: