Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

"İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle üzgünüz. İran'da sükunetin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. İran'ın ve dost halkının bu sorunları aşacağına inanıyoruz. Türkiye, yaptırımlar karşısında İran'a her daim destek verdi ve bu desteği sürdürüyor. Tüm baskılara rağmen iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı İran'daki faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda teşvik ediyoruz. İran'dan da bu konuda destek bekliyoruz."

Bu çerçevede, İran ile her düzeyde yakın temasların devamlılığına önem atfettiklerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

Şentop, dünyanın ve bölgenin zor, hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, bu nedenle Türkiye ve İran'ın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na ev sahipliği yapan Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'da yaşanan son olaylardan üzgün olduğunu belirterek, "İran'da sükunetin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. İran'ın ve dost halkının bu sorunları aşacağına inanıyoruz." dedi.

Sınırdan geçişler ve düzensiz göç konusunda yaşanılan sıkıntı konusunda da ikili işbirliğinin hukuki altyapısının kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye'de PKK, İran'da PJAK terör örgütü ve terörle mücadele konusunda da işbirliğini güçlendirmemiz önemli. Barış Pınarı Harekatı konusunda İran kamuoyunda verilen mesajlardan üzüntü duyduk. Suriye'nin kontrol edemediği 950 kilometre Türkiye sınırında PKK, YPG ve diğer terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle sivil insanlarımız hayatını kaybediyor. Uluslararası çağrılarımız ve hukuki girişimlerimize rağmen çözüm bulunamaması ve oyalama politikaları nedeniyle askeri operasyon dışında çözüm kalmadı."

- Sorunlara karşı işbirliği vurgusu

İran Meclis Başkanı Laricani de ABD ve Batı ülkelerinin bölgeye menfaatleri için geldiğini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bunu açıkça ifade ettiğini vurguladı.

Bölgenin güçlü iki ülkesi Türkiye ve İran'ın sorunlara karşı işbirliği yapması gerektiğine dikkati çeken Laricani, "İrandaki olaylar konusunda Türkiye’nin tavrından memnunuz. Batının bakışı belli, Avrupa ise sadece konuşuyor. Türkiye'nin bağımsız çıkışları ve Batı ülkelerinin bunlara tavrı ortada. Biz bu konularda Türkiye'nin yanındayız. Pek çok alanda işbirliği yapabilir, ilişkileri da ileri düzeye taşıyabiliriz. Bu kapasite ülkelerimizde mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

