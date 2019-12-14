HABER

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 21:06 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle üzgünüz. İran'da sükunetin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. İran'ın ve dost halkının bu sorunları aşacağına inanıyoruz" - İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "İrandaki olaylar konusunda Türkiye'nin tavrından memnunuz. Batının bakışı belli, Avrupa ise sadece konuşuyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'da yaşanan son olaylardan üzgün olduğunu belirterek, "İran'da sükunetin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. İran'ın ve dost halkının bu sorunları aşacağına inanıyoruz." dedi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na ev sahipliği yapan Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

Şentop, dünyanın ve bölgenin zor, hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, bu nedenle Türkiye ve İran'ın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Bu çerçevede, İran ile her düzeyde yakın temasların devamlılığına önem atfettiklerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle üzgünüz. İran'da sükunetin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. İran'ın ve dost halkının bu sorunları aşacağına inanıyoruz. Türkiye, yaptırımlar karşısında İran'a her daim destek verdi ve bu desteği sürdürüyor. Tüm baskılara rağmen iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı İran'daki faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda teşvik ediyoruz. İran'dan da bu konuda destek bekliyoruz."

Sınırdan geçişler ve düzensiz göç konusunda yaşanılan sıkıntı konusunda da ikili işbirliğinin hukuki altyapısının kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye'de PKK, İran'da PJAK terör örgütü ve terörle mücadele konusunda da işbirliğini güçlendirmemiz önemli. Barış Pınarı Harekatı konusunda İran kamuoyunda verilen mesajlardan üzüntü duyduk. Suriye'nin kontrol edemediği 950 kilometre Türkiye sınırında PKK, YPG ve diğer terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle sivil insanlarımız hayatını kaybediyor. Uluslararası çağrılarımız ve hukuki girişimlerimize rağmen çözüm bulunamaması ve oyalama politikaları nedeniyle askeri operasyon dışında çözüm kalmadı."

- Sorunlara karşı işbirliği vurgusu

İran Meclis Başkanı Laricani de ABD ve Batı ülkelerinin bölgeye menfaatleri için geldiğini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bunu açıkça ifade ettiğini vurguladı.

Bölgenin güçlü iki ülkesi Türkiye ve İran'ın sorunlara karşı işbirliği yapması gerektiğine dikkati çeken Laricani, "İrandaki olaylar konusunda Türkiye’nin tavrından memnunuz. Batının bakışı belli, Avrupa ise sadece konuşuyor. Türkiye'nin bağımsız çıkışları ve Batı ülkelerinin bunlara tavrı ortada. Biz bu konularda Türkiye'nin yanındayız. Pek çok alanda işbirliği yapabilir, ilişkileri da ileri düzeye taşıyabiliriz. Bu kapasite ülkelerimizde mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTrajik olay! Bir haftayla arayla...Trajik olay! Bir haftayla arayla...
'Saldırıya en çok ben üzüldüm''Saldırıya en çok ben üzüldüm'
'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!
Anahtar Kelimeler:
APA İran Meclis Başkanı Ali Laricani TBMM Başkanı Şentop

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm

'Saldırıya en çok ben üzüldüm'

Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'yle ilişkin açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama! Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.