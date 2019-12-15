Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

Filistin Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Peder Constantine Karmeş, Filistin'de haksız işgalin devam ettiğini, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin zulüm yapıldığını, bu kahredici zulmün devam etmemesi, cinayetlerin durdurulması için Asya Parlamenter Asamblesi'ne (APA) büyük görev düştüğünü söyledi.

Karmeş, Antalya'da Kundur Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla devam eden Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinin önemine işaret etti.

Ülkeler arasındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Karmeş, Asya kıtasının istisnai bir bölge olduğunu, 44 milyon kare alanda 4,5 milyar insanın yaşadığını bildirdi.

İşgal altındaki Filistin'in Asya kıtasının olmazsa olmaz parçası olduğunu vurgulayan Karmeş, şunları söyledi:

"Maalesef, Filistin'de haksız işgal devam etmektedir. Yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin zulüm yapılmaktadır. İki yaşındaki çocuk dahil birçok çocuğun hayatına kıyılmıştır. Ancak bu çocuğun mesajı bütün dünyaya yayılmıştır. Filistinliler olarak aynı şeyi söylemekteyiz, imanımızdan hareketle yine başkenti Kudüs olan Filistin devletinin güneşi mutlaka doğacaktır."