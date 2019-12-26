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  4. 15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Asya, 2004 yılında Hint Okyanusu’nda meydana gelen tsunami sonucunda hayatını kaybeden 230 binden fazla kişiyi anıyor.

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

Sumatra Adası’nda 26 Aralık 2004’te meydana gelen 9.1 büyüklüğünde depremin, tsunamiyi tetiklemesiyle dalgaların boyutu 17.4 metreyi bulmuştu.

Tsunami Endonezya, Sri Lanka, İndia, Tayland ve 9 diğer Asya ülkesinin kıyı şeritlerini etkileyerek büyük hasara neden olarak 230 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Hindistan’da 10 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Sri Lanka’da ise 35 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Tayland’da, Andaman Denizi’ndeki adaları ziyaret eden turistler dahil olmak üzere, 5 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Asya ülkelerinin, bugün felaketin 15. yıl dönümü anısına yaptıkları törenlerde kazadan kurtulanlar, kaybettikleri kişileri ibadethanelerde toplanıp dua ederek ve Andaman Denizine çiçekler bırakarak andı.

Anma töreni, farkındalık oluşturmak ve doğal afetler için hazırlıklı olmak adına düzenlendi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Nipon Bunyamanee, anma töreninde yaptığı konuşmasında, “Hükümet standartları güvenli bir şekilde yükseltmek ve tüm sektörlerde farkındalık oluşturarak, olası bir afete karşı hazırlık yapılmasını sağlamak istiyor” diyerek 26 Aralık’ın, ulusal kaza önleme günü ilan edildiğini söyledi.

Yetkililer daha sonra Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn‘ın en son tsunamiden önce jet ski kullanırken görülen yeğenine saygılarını sunmak için Phang Nga kentinin merkezine çelenkler yerleştirdi. Anma törenleri Müslüman Hristiyan, Yahudi ve Budist kurbanların inançlarına uygun olarak yapılırken, tsunamide en çok hasarı alan Ban Nam Khem’liler, her gece afette kaybedilenlerin anısına mum yaktıklarını ifade etti.

Bugün 15. yıl dönümü olan tsunami faciası, dünyanın en çok ölüme neden olan doğal afetlerinden biri olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
tsunami yıldönümü

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