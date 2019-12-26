15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

İçişleri Bakanı Yardımcısı Nipon Bunyamanee, anma töreninde yaptığı konuşmasında, “Hükümet standartları güvenli bir şekilde yükseltmek ve tüm sektörlerde farkındalık oluşturarak, olası bir afete karşı hazırlık yapılmasını sağlamak istiyor” diyerek 26 Aralık’ın, ulusal kaza önleme günü ilan edildiğini söyledi.

Anma töreni, farkındalık oluşturmak ve doğal afetler için hazırlıklı olmak adına düzenlendi.

Asya ülkelerinin, bugün felaketin 15. yıl dönümü anısına yaptıkları törenlerde kazadan kurtulanlar, kaybettikleri kişileri ibadethanelerde toplanıp dua ederek ve Andaman Denizine çiçekler bırakarak andı.

Hindistan’da 10 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Sri Lanka’da ise 35 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Tayland’da, Andaman Denizi’ndeki adaları ziyaret eden turistler dahil olmak üzere, 5 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Tsunami Endonezya, Sri Lanka, İndia, Tayland ve 9 diğer Asya ülkesinin kıyı şeritlerini etkileyerek büyük hasara neden olarak 230 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yetkililer daha sonra Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn‘ın en son tsunamiden önce jet ski kullanırken görülen yeğenine saygılarını sunmak için Phang Nga kentinin merkezine çelenkler yerleştirdi. Anma törenleri Müslüman Hristiyan, Yahudi ve Budist kurbanların inançlarına uygun olarak yapılırken, tsunamide en çok hasarı alan Ban Nam Khem’liler, her gece afette kaybedilenlerin anısına mum yaktıklarını ifade etti.

Bugün 15. yıl dönümü olan tsunami faciası, dünyanın en çok ölüme neden olan doğal afetlerinden biri olarak biliniyor.

