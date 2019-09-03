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Asya ülkeleri yazarları ilk kez Kazakistan'da toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Asya ülkeleri yazarları ilk kez Kazakistan'da toplanacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 4-6 Eylül tarihlerinde Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu yapılacak.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurgisa Dauşev, düzenlediği basın toplantısında, yarın başkent Nur Sultan'da başlayacak foruma, 38 ülkeden 300'e yakın yazar ve edebiyatçının katılacağını belirtti.

Dauşev, "İlk kez gerçekleştirilecek forum, Asya ülkeleri yazarları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, edebiyat süreçlerinin gelişmesiyle ilgili deneyim alış verişini sağlamayı ve Asya edebiyatının geleceğine ilişkin sorunlara çözüm yolları aramayı hedeflemektedir." dedi.

Dauşev, forumun 6 Eylül'de sona ereceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Asya ülkeleri yazarlar forumu

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