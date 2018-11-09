KIRŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 yılında turizmde artışlar devam ediyor. Asya'da en büyük hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek. Bu sene ciddi bir artış oldu ama ciddi bir seviyede değiliz." dedi.

Bakan Ersoy, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Japon hükümeti tarafından desteklenen Kalehöyük kazı alanında incelemede bulundu.

Kalehöyük Arkoloji Müzesi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü de ziyaret eden Bakan Ersoy, Japon Bahçesi'ni gezdi. Bakan Ersoy'a, Yasıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile Kalahöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, brifing verdi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, Japon Hükümeti ve Japon vakıflarının destekleriyle Kaman'da ciddi bir kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Japon kazı heyetinin yaptığı çalışmaları yerinde görmek istediğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"2019 yılı itibariyle yerel kazı merkezlerinden bazılarında sezonsal kazıdan yıllık kazıya geçmek için çalışma başlatıyoruz. Bunların hangi merkezler olacağı açıklanacak. Öncelikli olarak buradan esinlenmek istedik. Japon kazı uzmanlarının yaptığı faaliyetlerden, dikkatimi çeken önemli noktalardan, örnek olması gereken noktalardan birisi, yabancı ekiplerle başlamış olmaları fakat daha sonra bu bölgenin ve köyün insanlarını arkeoloji ve kazı konusunda eğiterek uzman haline getirmeleri. Onları burada sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları hem sevindirici hem de dikkat çekici bir örnek. Kazı noktalarına da örnek olması gereken bir durum."