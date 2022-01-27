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Asya’da ‘hayalet maymunun’ da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

27.01.2022 05:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Güneydoğu Asya’da keşfedilen 224 yeni canlı türünün listesini yayınladı.

Asya’da ‘hayalet maymunun’ da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Güneydoğu Asya'da keşfedilen 224 yeni canlı türünün listesini yayınladı.

Listede gözlerinin etrafında beyaz yuvarlaklar olan bir 'hayalet maymun', kurbağalar, semenderler ve bir bambu türü de yer alıyor.

Bölgede henüz keşfedilmemiş çok sayıda canlı türü, keşfedilmeden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Keşfedilen türler arasında bir koca kafalı kurbağa da var

Üzerinde çizgileri olan timsah semenderi adlı tür

Zencefil familyasından amomum foetidum

Reuters'a konuşan WWF'in bölgedeki vahşi yaşam ve vahşi yaşam suçları birimi başkanı K. Yognand "Bunlar milyonlarca yıllık evrimin sıra dışı ve güzel birer sonucu" dedi.

Yetkililer türlerin "yoğun bir tehdit altında olduğunu" söyledi.

WWF'e göre Güneydoğu Asya gibi zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerde yaşayan türlerin yaşam alanlarının yok edilmesi, insanların yaydığı hastalıklar ve yasadışı hayvan ticareti gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtti

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