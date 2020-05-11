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Asya'da ikinci dalga endişesi: Çin'de Şulan kenti karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar görüldü

11.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı.

Asya'da ikinci dalga endişesi: Çin'de Şulan kenti karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar görüldü

Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletirken, Asya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı.

Giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan'da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Mi, hastalık belirtileri gösterenlerin tıbbi yardım almaları ve test yaptırmaları çağrısında bulundu.

'Kazanıldığı sanılan bir savaş belki de yeni başlıyor**'**

Son vakalardan önce Çin ve Güney Kore'de hastalığa yeni yakalananların sayısı durma noktasına gelmişti.

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CNN'in konuyla ilgili analizinde, salgında önlemlerin erken kaldırılmasının risklerine dikkat çekilerek "Çin'in verileri şüpheli bulunabilir ya da bu kadar büyük bir ülkede tüm vakaların tespit edilmesi zor olabilir. Fakat görece küçük ve sınırlarını daha rahat denetim altına alabilen bir ülke olan Güney Kore'nin salgınla mücadele politikası tüm dünyada örnek gösterilmişti" denildi:

"Önlemlerin erken kaldırılmasının yaratabileceği riskleri ve kazanıldığı sanılan bir savaşın belki de yeni başlamış olabileceğini görmek için Singapur'a bakmak yeterli. Nisan başında ülkedeki vaka sayısı 2000'den azdı. Şimdi bu sayı 23.000'den fazla.

"Salgının bu ülkelerden birkaç hafta sonra görüldüğü, yüksek enfeksiyon oranlarına rağmen sınırlamaları hafifletmek için sabırsızlanan Batı, Asya'dan dersler çıkarabilecek mi?

"Yakın tarih tersini gösteriyor. Batılı hükümetler, Asya'da salgın büyürken küresel bir pandemiyle ilgili güçlü işaretler olmasına rağmen harekete geçmekte geç kaldı. Asya deneyimi ve yüz maskesi kullanımıyla ilgili tavsiyeler dikkate alınmadı.

"Salgını yendiği düşünülen ülkeler bile vakaları kontrol altına alamazken, her gün binlerce vakanın görüldüğü bir ülke ne yapabilir? Yeni vakalardan böyle bir mesaj çıkarılmamalı. Çünkü bu ülkelerde salgın Şubat'ta zirveye ulaşmıştı ve kontrol altına almayı başardılar. Şimdi bu ülkeler yeni vakaları sınırlamaların erken kaldırılmaması ve savaştan vazgeçilmemesi konusunda bir uyarı olarak görüyor."

Koronavirüs

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