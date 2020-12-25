Asya'da Salgının Üçüncü Dalgasında Vaka Sayılarında Rekor

Dünyada birçok yerde Corona virüsü pandemisinin üçüncü dalgası yaşanıyor. Güney Kore, Japonya ve Endonezya’da günlük en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi.
Kayıtlara geçen verilere göre bugün Güney Kore’de 1.200’den fazla kişide Corona virüsü tespit edildi. Bunların yüzde 70’ten fazlası, 52 milyon nüfuslu ülkenin neredeyse yarısının yaşadığı başkent Seul ve civarında.
Bugün 884 yeni vakanın kayıtlara geçtiği Japonya’da da başkent Tokyo en fazla vakanın bulunduğu şehir oldu.
Endonezya’da ise 7 bin 259 yeni Corona virüsü vakası ve 258 can kaybı var. Ülkedeki toplam can kaybı 20 bin 847’ye, vaka sayısı ise 700 bin 97’ye çıktı.
Corona virüsünün yeni bir türüne rastlanan İngiltere’ye tüm seyahatleri yasaklayan son ülke ise Çin oldu. Birçok ülke de İngiltere’ye ve İngiltere’den seyahat edenlere çeşitli kısıtlamalar getirdi.
Yeni dalga nedeniyle kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkeler arasına İsrail de katıldı. Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki yönetim iki haftalık bir eve kapanma ve sokağa çıkma yasağı uygulamasını onayladı.
Kısıtlamalar çerçevesinde temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler haricindeki mekanlar kapatılırken, okullarda eğitim devam ediyor. Diğer taraftan, 9 milyon nüfuslu İsrail’de şu ana kadar 140 binden fazla kişiye Corona aşısı yapıldı.
Aşı olanların sayısı artıyor
Dünyanın birçok yerinde salgının yeni dalgası endişe yaratmaya devam ederken, Corona virüsüne 120 binden fazla kayıp veren Meksika, Corona virüsü aşının uygulanmasına başlayan ilk Latin Amerika ülkesi oldu.
Ülkede ilk aşı olan kişi ise Mexico City’deki Ruben Lenero Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çalışan 59 yaşındaki bir hemşire.
Pfizer/BioNTech aşısını olan hemşire Ramirez memnuniyetini, “Bu, 2020 yılında aldığım en güzel hediye” sözleriyle ifade etti.
Şili’de de aşı programı, 10 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaşmasının ardından başlatılacak. Pfizer aşısından 10 milyon doz satın alan Şilili yetkililer aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacağını açıkladı.
Costa Rica’da da San Jose’de ilk aşılamalar başladı. Diğer taraftan, Rusya’nın Sputnik V aşısından 300 bin doz Arjantin’e ulaştı.
Corona virüsü salgınıyla ilgili eleştirel yorumları nedeniyle birçok kesimden tepki toplayan Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, Çinli firma Sinovac’ın geliştirdiği ve Brezilya’da da deneme aşamasında olan aşının “etkili bir sonuç vermediğini" söyledi.
Ülkedeki sağlık yetkilileri ise henüz aşının deney aşamalarını tamamlamış değil. Brezilya yönetimi Sinovac haricinde başka bir firmayla da aşı anlaşması henüz yapmadı.
Papa’dan “Aşı herkese ulaştırılsın” çağrısı
Papa Francis ise kısıtlamaların yeniden devreye sokulduğu İtalya’da yaptığı Noel Bayramı konuşmasında Corona virüsü pandemisiyle ilgili de mesajlar verdi.
Piyasaların ve markaların, “sevginin yasaları ve insanlığın sağlığından” daha önemli olamayacağını ifade eden Papa Francis, ülke ve iş dünyası liderlerine seslenerek, Corona virüsü aşısının dağıtımında rekabet etmek yerine işbirliği içinde çalışma ve aşının herkese erişimini sağlama çağrısı yaptı.