Asya'da Salgının Üçüncü Dalgasında Vaka Sayılarında Rekor

Dünyada birçok yerde Corona virüsü pandemisinin üçüncü dalgası yaşanıyor. Güney Kore, Japonya ve Endonezya’da günlük en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi.

Kayıtlara geçen verilere göre bugün Güney Kore’de 1.200’den fazla kişide Corona virüsü tespit edildi. Bunların yüzde 70’ten fazlası, 52 milyon nüfuslu ülkenin neredeyse yarısının yaşadığı başkent Seul ve civarında.

Bugün 884 yeni vakanın kayıtlara geçtiği Japonya’da da başkent Tokyo en fazla vakanın bulunduğu şehir oldu.

Endonezya’da ise 7 bin 259 yeni Corona virüsü vakası ve 258 can kaybı var. Ülkedeki toplam can kaybı 20 bin 847’ye, vaka sayısı ise 700 bin 97’ye çıktı.

Corona virüsünün yeni bir türüne rastlanan İngiltere’ye tüm seyahatleri yasaklayan son ülke ise Çin oldu. Birçok ülke de İngiltere’ye ve İngiltere’den seyahat edenlere çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Yeni dalga nedeniyle kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkeler arasına İsrail de katıldı. Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki yönetim iki haftalık bir eve kapanma ve sokağa çıkma yasağı uygulamasını onayladı.