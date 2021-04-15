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Asyalılar Artan Şiddet Suçları Karşısında Tepkili

15.04.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da Asya kökenlilere yönelik şiddet olayları son dönemlerde arttı. New York ve Philadelphia Asya kökenli Amerikalılar'a karşı nefret suçlarının işlendiği kentler arasında

Asyalılar Artan Şiddet Suçları Karşısında Tepkili

Amerika'da Asya kökenlilere yönelik şiddet olayları son dönemlerde arttı. New York ve Philadelphia Asya kökenli Amerikalılar'a karşı nefret suçlarının işlendiği kentler arasında. Philadelphia'daki yerel bir toplum lideri, bölgelerinde Endonezyalı iki gencin metroda yaşadıklarını anlattı: "Metroda oturan iki genç kızı iterek 'Çekilin buradan' diyorlar. Aralarından bir tanesi Endonezyalı gençlerden birinin başına tekrar tekrar vuruyor. Daha sonra diğer Endonezyalı da tokatlanıyor, yumruklanıyor. Hatta bu sırada kulaklıkları düşüyor."

Philadelphia'da yaşayan ırkçılık karşıtı aktivist Storms, Siyahların Hayatları Önemlidir'den Asyalı Nefretini Durdurun'a kadar bir dizi harekette aktif rol alıyor.

Storms, "Bu ülkede çok fazla nefret var. Bunların tek tek ortaya çıkarılmasını istiyorum" diyor.

Storms’a göre Asya kökenli Amerikalılar'a karşı nefret suçlarının soruşturulmasının önündeki en büyük engellerden birinin, bu tür olayların ihbar edilmemesi.

"Asyalılar genelde örnek gösterilen azınlıklar’’ diyen Storms, ‘‘Mesela Endonezyalılar, bir nefret suçuyla karşılaştıklarında, zarar görebilecekleri endişesiyle olayın peşinden gitmeyecektir. Ama bu şekilde sessiz kalarak, gerçek verilere erişimi engellemiş oluyoruz" diye konuştu.

Asyalılar'a karşı saldırılar son dönemler Amerika genelinde artıyor. Bunun nedeni de Corona virüsü pandemisinden Çin'in sorumlu olduğu yönündeki yanıltıcı söylemler.

Asyalılar'a karşı nefret suçlarının durdurulması için faaliyet gösteren Stop AAPI Hate kuruluşu verilerine göre, 2020 yılının Mart ayından bu yıl Şubat ayına kadar Asyalılar'a yönelik, hakaret ve fiziksel saldırı dahil en az 3 bin 800 olay yaşandı.

California Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Araştırmaları Merkezi kayıtlarında ise 2020 yılında 122 nefret suçu yer alıyor ve bu rakam 2019 yılında kaydedilenin iki katı.

Aktivistler, Asya kökenli Amerikalılar'ı potansiyel nefret suçlarını ihbar etmemeye iten birçok neden olduğunu söylüyor.

Medeni Haklar Avukatı Aryani Ong, "Asya kökenlilerin yerel emniyet güçleriyle ya da hükümetle geçmişte iyi tecrübeleri olmamış olabilir. Bu nedenle de ihbar etseler bile sonuç alamayacaklarını düşünüyor olabilirler. Bu ülkede beyaz olmayanlara yönelik polis şiddetini göz önünde bulundurduğumuzda, endişelerinde çok daha haksız değiller" diyor.

Endonezyalılar, Amerika'daki yaklaşık 22 milyon Asya kökenlinin yüzde birinden az bir bölümünü oluşturuyor. Her ne kadar Asya kökenlilere karşı şiddet ve tehditler bu azınlık nüfusun geneline yönelik olsa da Amerika'daki Endonezya Büyükelçiliği ve konsolosluklar, toplum içinde daha dikkatli olmaları konusunda Endonezyalılar'ı uyarıyor.

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