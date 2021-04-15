Asyalılar Artan Şiddet Suçları Karşısında Tepkili

Amerika'da Asya kökenlilere yönelik şiddet olayları son dönemlerde arttı. New York ve Philadelphia Asya kökenli Amerikalılar'a karşı nefret suçlarının işlendiği kentler arasında. Philadelphia'daki yerel bir toplum lideri, bölgelerinde Endonezyalı iki gencin metroda yaşadıklarını anlattı: "Metroda oturan iki genç kızı iterek 'Çekilin buradan' diyorlar. Aralarından bir tanesi Endonezyalı gençlerden birinin başına tekrar tekrar vuruyor. Daha sonra diğer Endonezyalı da tokatlanıyor, yumruklanıyor. Hatta bu sırada kulaklıkları düşüyor."

Philadelphia'da yaşayan ırkçılık karşıtı aktivist Storms, Siyahların Hayatları Önemlidir'den Asyalı Nefretini Durdurun'a kadar bir dizi harekette aktif rol alıyor.

Storms, "Bu ülkede çok fazla nefret var. Bunların tek tek ortaya çıkarılmasını istiyorum" diyor.

Storms’a göre Asya kökenli Amerikalılar'a karşı nefret suçlarının soruşturulmasının önündeki en büyük engellerden birinin, bu tür olayların ihbar edilmemesi.

"Asyalılar genelde örnek gösterilen azınlıklar’’ diyen Storms, ‘‘Mesela Endonezyalılar, bir nefret suçuyla karşılaştıklarında, zarar görebilecekleri endişesiyle olayın peşinden gitmeyecektir. Ama bu şekilde sessiz kalarak, gerçek verilere erişimi engellemiş oluyoruz" diye konuştu.